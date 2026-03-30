Για το γεγονός ότι είναι δεύτερος αρχηγός στην Εθνική ομάδα: «Είμαι υπερήφανος να είμαι σε αυτή τη θέση. Να είμαι τόσα χρόνια και να με τιμούν οι συμπαίκτες μου με το περιβραχιόνιο, αλλά είναι εντελώς τυπικά. Να βοηθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις για τον επόμενο μας στόχο. Όσον αφορά στα φιλικά τώρα και τον Ιούνιο, θέλουμε να κερδίζουμε, αυτή είναι η νοοτροπία μας. Αυτή την περίοδο έχει σημασία πως θα νικήσουμε και να ολοκληρώσουμε την ταυτότητα μας σαν ομάδα κάτι που θα έχει αποτέλεσμα στο μέλλον».

Αν θα τα δει τα παιχνίδια στο Μουντιάλ, πώς το βιώνει ένας ποδοσφαιριστής που δεν συμμετέχει σ’ αυτό: «Είμαι από αυτούς που το έχει ξαναζήσει, υπάρχει μία εμπειρία, κακή, σε αυτό. Προφανώς θα ήθελα να δω το Μουντιάλ για να κατανοήσω τι χρειάζεται για να είσαι εκεί. Προσωπικός στόχος και όλων των παιδιών είναι να καταφέρουμε να μην ζήσουν οι επόμενοι κάτι αντίστοιχο. Να έχουμε συνεχώς παρουσίες σε μεγάλες διοργανώσεις».