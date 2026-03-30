Το δικό του μήνυμα για την απώλεια του Βασίλη Γκούμα έστειλε ο Νίκος Γκάλης, αποχαιρετώντας έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού μπάσκετ.

Η είδηση του θανάτου του Γκούμα σε ηλικία 79 ετών σκόρπισε θλίψη στον χώρο της καλαθοσφαίρισης, με τον «γκάνγκστερ» να μην μένει αμέτοχος και να εκφράζει τη συγκίνησή του μέσω δημόσιας τοποθέτησης.

Με λιτά λόγια, ο Νίκος Γκάλης τόνισε πως το ελληνικό μπάσκετ έχασε μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητές του, στέλνοντας παράλληλα τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.