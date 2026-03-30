Ο σπουδαίος Βασίλης Γκούμας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, σκορπίζοντας θλίψη σε ολόκληρο τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε κύμα συγκίνησης, με φορείς και συλλόγους να εκφράζουν δημόσια το «αντίο» τους. Ο ΕΣΑΚΕ αποχαιρέτησε τον «Αυτοκράτορα», εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη και τα συλλυπητήρια προς την οικογένειά του, ενώ μηνύματα έστειλαν επίσης η ΕΟΚ και η ΑΕΚ.

Στο ίδιο κλίμα, οι «αιώνιοι» αντίπαλοι, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, τίμησαν τη μνήμη του, αποχαιρετώντας έναν από τους κορυφαίους σκόρερ που ανέδειξε το ελληνικό μπάσκετ.

Ο Βασίλης Γκούμας υπήρξε δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της Α’ Εθνικής, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στο άθλημα και γράφοντας τη δική του σπουδαία πορεία.

Το αντίο του ΕΣΑΚΕ

Ο Βασίλης Γκούμας υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές που ανέδειξε το ελληνικό μπάσκετ. Ο «Αυτοκράτορας» του ελληνικού μπάσκετ, ο Βασίλης Γκούμας έφυγε για το μεγάλο ταξίδι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan GBL και ο πρόεδρος του κ. Μιχάλης Μελής εκφράζουν την βαθιά θλίψη τους και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Ο Βασίλης Γκούμας ήταν από τους μεγαλύτερους παίκτες που ανέδειξε το ελληνικό μπάσκετ. Ο πρώτος στην ιστορία που ξεπέρασε τους 10.000 πόντους στην Α’ Εθνική. Είναι δεύτερος μετά τον Νίκο Γκάλη στα χρονικά της μεγάλης κατηγορίας με 11.030 πόντους συνολικά αγωνιζόμενος με τον Πανελλήνιο, την ΑΕΚ και τον Ηλυσιακό έως τα 41 χρόνια του.

Έπαιξε στην Μικτή Κόσμου και στην Μικτή Ευρώπης δίπλα στους μεγάλους παίκτες της δεκαετίας του ‘70. Με την Εθνική έχει 114 συμμετοχές και είναι 8ος σκόρερ στην ιστορία με 1.641 πόντους.Εκτός από την μεγάλη αξία του ως παίκτης, διακρινόταν για τον ηγετικό χαρακτήρα και το χιούμορ του.

Αποχαιρετούμε με λύπη τον «Αυτοκράτορα». Θα τον θυμόμαστε πάντα για τις ωραίες στιγμές που χάρισε στους Έλληνες φιλάθλους.

To αντίο της ΕΟΚ

Βαθιά θλίψη προκάλεσε στο άκουσμά της η είδηση της απώλειας του Βασίλη Γκούμα, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών. Το ελληνικό μπάσκετ θρηνεί τον χαμό μίας εκ των προσωπικοτήτων, που συνέβαλαν αποφασιστικά στην εξέλιξη του αθλήματος στην χώρα μας, δίνοντάς του μεγάλη ώθηση στα χρόνια που έκανε τα μεγάλα βήματα προόδου.

Ο Βασίλης Γκούμας σημείωσε σπουδαία πορεία αγωνιστικά στη διάρκεια της καριέρας του, έχοντας ξεκινήσει από το Βόλο, όπου γεννήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 1946, στον τοπικό Ολυμπιακό, συνεχίζοντας με καριέρα στην Νότια Αφρική και την Αιθιοπία, για να καταξιωθεί εν συνεχεία με τις φανέλες του Πανελληνίου, της ΑΕΚ και του Ηλυσιακού, όντας ο πρώτος στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, που ξεπέρασε τους 10.000 πόντους, ενώ αποτελεί το δεύτερο σκόρερ στην ιστορία της Α’ Εθνικής και Α1 Ανδρών με συνολικά 11.030 πόντους.

Στη διάρκεια της καριέρας του, κατέκτησε με την Ένωση τον τίτλο του Κυπελλούχου Ελλάδας το 1981 και αναδείχθηκε τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος (1970, 1974, 1975, 1977).

Ο Βασίλης Γκούμας, φυσικά, φόρεσε και την φανέλα της Εθνικής Ανδρών για μια δεκαετία, από το 1966 έως το 1975, έχοντας μάλιστα κληθεί στη μεικτή Ευρώπης το 1974 δίπλα σε «θρυλικές» μορφές του μπάσκετ της Γηραιάς Ηπείρου, ενώ αποτελεί και τον ένατο κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία της «γαλανόλευκης» με 1.641 πόντους συνολικά.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ευάγγελος Λιόλιος, και τα μέλη του ΔΣ της ΕΟΚ, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του Βασίλη Γκούμα.

Το αντίο της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ΒC και ο Σύλλογος Παλαιμάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης ΑΕΚ (Σ.Π.Α.Κ.Α.) εκφράζουν την οδύνη τους για την απώλεια του Βασίλη Γκούμα.

Ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία του αθλήματος (11.030 πόντοι) έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, αφήνοντας πίσω του αδιανόητη κληρονομιά, που θα μνημονεύεται «εις τους αιώνας των αιώνων».

Ο «Αυτοκράτορας» του ελληνικού μπάσκετ φόρεσε την τιμημένη φανέλα της ΑΕΚ από το 1979 έως το 1985, ενώ συνέδεσε την παρουσία του στη Βυζαντινογέννητη με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος του 1981, στον Τελικό του οποίου με τον Ηρακλή πέτυχε 30 πόντους.

Ο 10.000ός πόντος του επιτεύχθηκε στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με το ΒΑΟ, που έγινε στο Κλειστό του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας, και γιορτάστηκε από συμπαίκτες και αντιπάλους.

Υπήρξε εκ των 29 ιδρυτικών μελών του Σ.Π.Α.Κ.Α.

Ο Βασίλης Γκούμας διακρίθηκε με τη φανέλα του Πανελληνίου, αλλά και του Ηλυσιακού. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του στο Βόλο και στον τοπικό Ολυμπιακό.

Στο εξωτερικό, αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό Αντίς Αμπέμπα (Αιθιοπία), στην Κορινθίους Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική) και στη Λαουρένσο Μάρκες (Μοζαμβίκη).

Υπήρξε διεθνής με την Ανδρών από το 1966 έως το 1975. Αναδείχθηκε 4 φορές πρώτος σκόρερ του ελληνικού Πρωταθλήματος.

Το 1974 αγωνίστηκε στη Μεικτή Ευρώπης, έχοντας ως συμπαίκτες τους Κρέζιμιρ Τσόσιτς, Ντίνο Μενεγκίν, Σεργκέι Μπέλοφ και άλλους.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του.

Βασίλη Γκούμα, το ελληνικό μπάσκετ σ’ ευγνωμονεί.

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Το αντίο του Παναθηναϊκού

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Βασίλη Γκούμα.

Ενός ανθρώπου που διέπρεψε στο ελληνικό μπάσκετ, υπηρετώντας το με ήθος, αξιοπρέπεια και αγάπη, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο άθλημα.

Το αντίο του Ολυμπιακού

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Βασίλη Γκούμα, μια εμβληματική μορφή του ελληνικού μπάσκετ και έναν από τους σπουδαιότερους Ευρωπαίους αθλητές της εποχής του.

Η κληρονομιά που αφήνει πίσω του, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ, θα αποτελεί πάντα σημείο αναφοράς για το άθλημα.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.