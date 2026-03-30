Ο Ολυμπιακός συνέχισε την καλή του πορεία στη Stoiximan GBL, επικρατώντας του Παναθηναϊκού AKTOR με 101-94 και διατηρώντας το αήττητο στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε τις 21 νίκες, την ώρα που οι «πράσινοι» γνώρισαν την πέμπτη τους ήττα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Άλεκ Πίτερς μίλησε και μεταξύ άλλων, κλήθηκε να σχολιάσει το μέλλον του, καθώς το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους» ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Πίτερς

«Είναι φυσικό, όποιος έχει συμβόλαιο που λήγει, όλοι ρίχνουν βελάκια στον τοίχο να δουν τι θα πετύχουν. Αν πρέπει να συζητήσω και να πω κάτι, θα το πω στον ατζέντη μου, αλλά δεν πρέπει να προτρέχεις.

Υπάρχουν ακόμα πολλά παιχνίδια που πρέπει να παίξουμε. Νοιάζομαι πολύ για το πως θα πάνε αυτές οι σεζόν. Το χειρίζεσαι πηγαίνοντας σπίτι σου το βράδυ, βάζοντας την κόρη σου για ύπνο, πηγαίνοντάς την αύριο το πρωί στο σχολείο».