Γνωστή έγινε η διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται στο «T-Center», εκεί όπου οι δύο «αιώνιοι» αντίπαλοι θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους σε μια αναμέτρηση που, ανεξαρτήτως βαθμολογικής σημασίας, δεν παύει ποτέ να έχει ξεχωριστή βαρύτητα.

Μπορεί η κατάταξη να μην επηρεάζεται ουσιαστικά από το αποτέλεσμα, ωστόσο το γόητρο και η ψυχολογία παίζουν πάντα καθοριστικό ρόλο σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Μια νίκη σε ντέρμπι «αιωνίων» είναι ικανή να δώσει ώθηση και αυτοπεποίθηση ενόψει της συνέχειας.

Η τριάδα απαρτίζεται από τους Τηγάνη, Αγραφιώτη, Μαρινάκη. Η ΕΟΚ αποφάσισε να ανακοινώσει τους διαιτητές όλων των αναμετρήσεων της αγωνιστικής, λίγη ώρα πριν από την έναρξή τους.