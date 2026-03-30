Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε θέση μετά τις ανακοινώσεις της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο ημίχρονο του ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με την «ερυθρόλευκη» πλευρά να αναφέρεται στα εμετικά συνθήματα εναντίον των παικτών της.

Αναλυτικά η θέση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

«Αλήθεια, από την ΚΑΕ Ολυμπιακός θα σχολιάσουν ποτέ τα εμετικά, κατάπτυστα συνθήματα που ακούγονται σε κάθε αγώνα στο ΣΕΦ κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και της κόρης του;

Μήπως αυτά κατά του Κώστα Σλούκα και της συζύγου του ή κατά του Εργκίν Αταμαν; Μάλλον ποτέ! Θράσος χωρίς όρια από την ομάδα που περιφερει την αθλιότητα».