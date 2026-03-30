Με μια απρόσμενη επιλογή στη δωδεκάδα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό (19:00, 30/03), δείχνοντας πως ακόμη και σε ένα ματς χωρίς βαθμολογική πίεση, το πλάνο παραμένει ευέλικτο και με ξεκάθαρες τακτικές δοκιμές.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν το πρωί της αναμέτρησης πως εκτός αποστολής μένει ο Φρανκ Νιλικίνα, με τον Ντόντα Χολ να παίρνει τη θέση του και να ενισχύει τη γραμμή των ψηλών.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιλέγει να παρατάξει την ομάδα του με δύο γκαρντ (Ουόκαπ, Μόρις) και τρεις σέντερ (Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ), σε μια διάταξη που διαφοροποιείται από τα συνηθισμένα.

Παράλληλα, εκτός βρίσκονται ο τιμωρημένος Εβάν Φουρνιέ, καθώς και οι ΜακΚίσικ και Τζόζεφ.

Αν και το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν έχει βαθμολογικό αντίκρισμα, καθώς ο Ολυμπιακός έχει ήδη «κλειδώσει» την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο της Stoiximan GBL και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, η αναμέτρηση με τον «αιώνιο» αντίπαλο διατηρεί πάντα το ιδιαίτερο βάρος και τη σημασία της.