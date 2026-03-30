Οι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας βλέπουν φέτος τις περιουσίες τους να συρρικνώνονται, καθώς η πτώση του ενθουσιασμού για την τεχνητή νοημοσύνη, οι νομικές αντιξοότητες και η επιφυλακτικότητα των επενδυτών πλήττουν τις μετοχές των εταιρειών τους. Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg Billionaires Index, πέντε από τα πιο εμβληματικά ονόματα του κλάδου έχουν χάσει συνολικά σχεδόν 200 δισεκατομμύρια δολάρια από την αρχή του 2026.

Μεταξύ των πιο πληγέντων βρίσκονται ο συνιδρυτής της Oracle Larry Ellison, ο ιδρυτής της Amazon Jeff Bezos και ο CEO της Meta Mark Zuckerberg. Ο Zuckerberg έχει δει περίπου 46 δισεκατομμύρια δολάρια να διαγράφονται από την καθαρή του περιουσία μέσα στο έτος, καθώς η μετοχή της Meta υποχώρησε απότομα την περασμένη εβδομάδα, αφήνοντάς τον στα περίπου 187 δισεκατομμύρια δολάρια. Η περιουσία του Ellison έχει μειωθεί κατά περίπου 51 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο Bezos έχει χάσει γύρω στα 22 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η μετοχή της Meta έχει υποχωρήσει πάνω από 20% από την αρχή του έτους, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των λεγόμενων Magnificent Seven. Η πτώση εντάθηκε έπειτα από διαδοχικές δικαστικές ήττες που κλόνισαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Την Τρίτη, δικαστήριο με ένορκους στο Νέο Μεξικό έκρινε τη Meta υπεύθυνη για παραπλάνηση των καταναλωτών σχετικά με την ασφάλεια των πλατφορμών της και για θέση σε κίνδυνο παιδιών, επιβάλλοντας πρόστιμα ύψους 375 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μία ημέρα αργότερα, δικαστήριο στην Καλιφόρνια αποφάνθηκε ότι η Meta και το YouTube σχεδίασαν εσκεμμένα χαρακτηριστικά που προκαλούν εθισμό, στοχεύοντας νεαρούς χρήστες. Οι αποφάσεις αυτές έχουν προκαλέσει συγκρίσεις με τις ιστορικές δίκες κατά της βιομηχανίας καπνού, καθώς οι επενδυτές υπολογίζουν τον κίνδυνο ενός νέου κύματος αγωγών σε όλη τη χώρα. Η Meta έχει δηλώσει ότι θα ασκήσει έφεση και στις δύο αποφάσεις.

Παράλληλα, τα φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη —με κεφαλαιουχικές δαπάνες μεταξύ 115 και 135 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2026— έχουν εντείνει τις πιέσεις. Η εταιρεία δεν διαθέτει τις ροές εσόδων από υπηρεσίες cloud που έχουν ανταγωνιστές όπως η Amazon και η Microsoft, γεγονός που δυσκολεύει την άμεση απόδοση αυτών των επενδύσεων.

Ο Elon Musk αποτελεί τη μεγάλη εξαίρεση στη γενική τάση. Μέχρι το κλείσιμο της Παρασκευής, βρισκόταν στην κορυφή του Bloomberg Billionaires Index, με αύξηση περίπου 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την αρχή του έτους. Αν και οι μετοχές της Tesla έχουν υποχωρήσει κατά 12%, τα μερίδιά του στις SpaceX και xAI έχουν υπεραντισταθμίσει τις απώλειες.

Μόνο ο κληρονόμος της Walmart, Jim Walton, έχει προστεθεί στον Musk στους ανθρώπους που αύξησαν την περιουσία τους μεταξύ των δέκα πλουσιότερων του κόσμου το 2026. Η άνοδος αυτή οφείλεται στη διψήφια αύξηση της μετοχής της Walmart.

Το γενικότερο μοτίβο αντικατοπτρίζει μια αγορά που αντιμετωπίζει πλέον με επιφύλαξη τις τεράστιες δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη. Οκτώ από τους δέκα πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου έχουν δει την καθαρή τους περιουσία να μειώνεται φέτος, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν κατά πόσο οι κολοσσιαίες επενδύσεις στις υποδομές θα αποδώσουν στο μέλλον.