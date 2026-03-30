H Apple ετοιμάζει, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Bloomberg Mark Gurman, «την πιο σημαντική ανανέωση στην ιστορία του iPhone» — ένα αναδιπλούμενο μοντέλο που αναμένεται να παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο, μαζί με τη σειρά iPhone 18 Pro. Ωστόσο, η διάθεσή του στην αγορά ενδέχεται να καθυστερήσει για εβδομάδες ή και μήνες.

Σε ενημερωτικό δελτίο του Power On, ο Gurman ανέφερε ότι η νέα συσκευή θα ξεπερνά κάθε προηγούμενο επανασχεδιασμό του iPhone. «Τα iPhone 4, iPhone 6 και iPhone X ήταν σαφώς ορόσημα, αλλά αυτό είναι ένα εντελώς νέο σχέδιο», σημείωσε. Το κινητό θα ανοίγει σαν βιβλίο, θυμίζοντας τη σειρά Galaxy Z Fold της Samsung, προσφέροντας μεγάλη εσωτερική οθόνη για βίντεο, παιχνίδια και πολυδιεργασία.

Πληροφορίες από νωρίτερη αναφορά κάνουν λόγο για εσωτερική οθόνη 7,7 ιντσών και εξωτερική 5,3 ιντσών, ενώ άλλες πηγές αναφέρουν διαστάσεις κοντά στις 7,8 και 5,5 ίντσες. Η Apple φέρεται να έχει αναπτύξει τεχνολογία οθόνης με σχεδόν αόρατη τσάκιση, σε συνεργασία με τη Samsung, ενσωματώνοντας αισθητήρες αφής απευθείας στο πάνελ και μειώνοντας το πάχος κατά περίπου 19%.

Το αναδιπλούμενο iPhone θα χρησιμοποιεί Touch ID αντί για Face ID λόγω του λεπτού προφίλ του, θα ενσωματώνει το τσιπ A20 της Apple, βασισμένο στη διαδικασία των 2nm της TSMC, και θα διαθέτει δύο πίσω και δύο εμπρόσθιες κάμερες.

Καθυστερημένη κυκλοφορία και υψηλή τιμή

Αν και η Apple αναμένεται να παρουσιάσει το νέο μοντέλο μαζί με τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, ο Gurman επισήμανε σε ζωντανό Q&A ότι είναι «σίγουρο» πως η κυκλοφορία του θα καθυστερήσει σε σχέση με τα υπόλοιπα μοντέλα. Παρομοίασε την κατάσταση με εκείνη του iPhone X το 2017, όταν οι νέες μορφές σχεδίασης αντιμετώπισαν δυσκολίες παραγωγής. Ο αναλυτής της Barclays, Tim Long, εκτιμά ότι οι αποστολές ενδέχεται να ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο.

Το iOS 27, που θα παρουσιαστεί προεπισκοπικά στο WWDC τον Ιούνιο, θα είναι βελτιστοποιημένο για τη μεγαλύτερη οθόνη του αναδιπλούμενου iPhone, εισάγοντας για πρώτη φορά λειτουργία παράλληλης χρήσης εφαρμογών και πλαϊνές μπάρες τύπου iPad. Παρά ταύτα, η συσκευή δεν θα υποστηρίζει εφαρμογές iPad.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η τιμή εκκίνησης εκτιμάται στα 1.999 δολάρια ή και υψηλότερα, καθιστώντας το το πιο ακριβό iPhone μέχρι σήμερα. Ο αναλυτής Ming-Chi Kuo τοποθετεί το εύρος τιμής μεταξύ 2.000 και 2.500 δολαρίων, ενώ η Fubon Research προβλέπει ότι μπορεί να φτάσει τα 2.400 δολάρια. Η κυκλοφορία του θα συμπέσει με τη συμπλήρωση 50 ετών από την ίδρυση της Apple, με εορταστικές εκδηλώσεις να κορυφώνονται στο Apple Park αυτή την εβδομάδα.