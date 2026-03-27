Η Apple ανακοίνωσε επίσημα τη διακοπή της παραγωγής και κυκλοφορίας του Mac Pro, βάζοντας τέλος σε μια εμβληματική σειρά προϊόντων που για δύο δεκαετίες εξέφραζε τις φιλοδοξίες της εταιρείας στον χώρο των επαγγελματικών επιτραπέζιων υπολογιστών. Σύμφωνα με το 9to5Mac, η εταιρεία δεν σκοπεύει να κυκλοφορήσει νέο υλικό Mac Pro, ενώ η σελίδα αγοράς του προϊόντος στον ιστότοπο της Apple ανακατευθύνει πλέον στην κεντρική σελίδα του Mac, χωρίς καμία αναφορά στο μοντέλο.

Η εξέλιξη, αν και αξιοσημείωτη, δεν αποτέλεσε έκπληξη. Ο Mark Gurman του Bloomberg είχε αναφέρει ήδη από τον Νοέμβριο του 2025 ότι η Apple είχε «εγκαταλείψει σε μεγάλο βαθμό το Mac Pro» και πως «το Mac Studio αντιπροσωπεύει πλέον τόσο το παρόν όσο και το μέλλον της στρατηγικής της Apple για επαγγελματικούς επιτραπέζιους υπολογιστές». Το τσιπ M4 Ultra, που προοριζόταν αρχικά για το Mac Pro, ακυρώθηκε, με τις προσπάθειες ανάπτυξης να επικεντρώνονται στο Mac Studio.

Η τελευταία αναβάθμιση του Mac Pro πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2023 με το τσιπ M2 Ultra, διατηρώντας την τιμή εκκίνησης των 6.999 δολαρίων. Έκτοτε, το Mac Studio απέκτησε το τσιπ M3 Ultra, αυξάνοντας περαιτέρω τη διαφορά επιδόσεων μεταξύ των δύο μοντέλων. Τον Φεβρουάριο, ο Gurman επεσήμανε στο X ότι η απόφαση της Apple να ξεκινήσει τη συναρμολόγηση των Mac mini στις Ηνωμένες Πολιτείες έδειχνε πως το συγκεκριμένο μοντέλο θα αντικαθιστούσε το Mac Pro ως το μοναδικό προϊόν που παράγεται εγχωρίως, ενόψει της διακοπής του.

Το Mac Pro παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2006, αντικαθιστώντας το Power Mac G5. Στα χρόνια που ακολούθησαν, γνώρισε σημαντικούς ανασχεδιασμούς, όπως το κυλινδρικό μοντέλο του 2013 —γνωστό ως «κάδος απορριμμάτων»— και τον πύργο του 2019 με δυνατότητα επέκτασης. Ωστόσο, η μετάβαση της Apple στα δικά της τσιπ silicon, που ολοκληρώθηκε το 2023, κατέστησε λιγότερο κρίσιμα τα χαρακτηριστικά αυτά, καθώς το πιο συμπαγές Mac Studio προσέφερε παρόμοια απόδοση.

Πλέον, η σειρά desktop Mac της εταιρείας περιλαμβάνει τρία μοντέλα: το 24 ιντσών iMac με M4, το Mac mini με M4 και M4 Pro, καθώς και το Mac Studio με M4 Max και M3 Ultra. Παράλληλα, η Apple εισήγαγε στο macOS Tahoe μια νέα λειτουργία χαμηλής καθυστέρησης που επιτρέπει τη σύνδεση πολλαπλών Mac μέσω Thunderbolt 5 με χρήση RDMA, δίνοντας στους επαγγελματίες μια νέα επιλογή για αυξημένη απόδοση.

«Τελικά, η Apple χρειαζόταν να πάρει μια απόφαση είτε να αναβαθμίσει το Mac Pro είτε να το διακόψει», έγραψε ο Chance Miller του 9to5Mac. «Το να συνεχίσει να το πουλάει με το M2 Ultra σε τόσο υψηλή τιμή ήταν αντιφατική για τους αγοραστές Mac».