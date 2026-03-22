Η Apple αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα από τεχνητή νοημοσύνη το 2026, κυρίως μέσω προμηθειών από το App Store για εφαρμογές όπως το ChatGPT και το Grok, παρά από δικές της AI τεχνολογίες.

Οι εφαρμογές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης κατέβαλαν στην Apple περίπου 900 εκατομμύρια δολάρια σε προμήθειες το 2025, με το 75% αυτού του ποσού να προέρχεται από το ChatGPT και το 5% από το Grok της xAI.

Η Apple χρεώνει προμήθειες έως και 30% στον πρώτο χρόνο λειτουργίας μιας εφαρμογής και 15% στη συνέχεια, με μηνιαία έσοδα από αυτές τις εφαρμογές να αυξάνονται στο υψηλό των 101 εκατομμυρίων δολαρίων τον Αύγουστο του 2025 πριν μειωθούν λόγω πτώσης των λήψεων του ChatGPT.

Παρότι τα έσοδα από την ΤΝ αποτελούν μικρό ποσοστό του συνολικού τζίρου των 416,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, η AI συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη του τομέα υπηρεσιών της Apple με υψηλά περιθώρια κέρδους.

Η Apple αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα από την τεχνητή νοημοσύνη έως το 2026, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal. Ωστόσο, η εντυπωσιακή αυτή επίδοση δεν οφείλεται στις δικές της δυνατότητες στον τομέα της AI, αλλά κυρίως στις προμήθειες του App Store από εφαρμογές όπως το ChatGPT και το Grok, που ανήκουν σε ανταγωνιστές της.

Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης AppMagic, οι εφαρμογές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης απέφεραν στην Apple σχεδόν 900 εκατομμύρια δολάρια σε προμήθειες το 2025. Το μεγαλύτερο μέρος, περίπου τα τρία τέταρτα, προήλθε από το ChatGPT, ενώ το Grok της xAI κατέλαβε τη δεύτερη θέση με ποσοστό γύρω στο 5%. Η Apple επιβάλλει προμήθεια έως και 30% στα τέλη συνδρομής κατά το πρώτο έτος και 15% στη συνέχεια, ανάλογα με τη χώρα.

Τα μηνιαία έσοδα της εταιρείας από τέτοιες εφαρμογές αυξήθηκαν από 35 εκατομμύρια δολάρια τον Ιανουάριο του 2025 σε 101 εκατομμύρια τον Αύγουστο, προτού μειωθούν καθώς οι λήψεις του ChatGPT υποχώρησαν. Αν και το 1 δισεκατομμύριο δολάρια αποτελεί μικρό μέρος των συνολικών εσόδων της Apple, που ανήλθαν σε 416,2 δισεκατομμύρια δολάρια το οικονομικό έτος 2025, η κατηγορία ενισχύει σημαντικά τον τομέα υπηρεσιών υψηλού περιθωρίου κέρδους.

«Αν μπορούν να λειτουργήσουν ως διόδια για παρόχους τεχνητής νοημοσύνης, τότε πιθανότατα θα φανούν σε καλή θέση μακροπρόθεσμα επειδή δεν θα έχουν το μεγάλο βάρος των κεφαλαιουχικών δαπανών», δήλωσε ο Charles Rinehart, επικεφαλής επενδύσεων της Johnson Asset Management και μέτοχος της Apple. Σε αντίθεση με άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς που επενδύουν τεράστια ποσά σε τσιπ και κέντρα δεδομένων, η Apple έχει αποφύγει τέτοιες δαπάνες, καθώς δεν διαθέτει επιχείρηση cloud για να αξιοποιήσει πλεονάζουσα υπολογιστική ισχύ.

Οι δυσκολίες της Siri και το στοίχημα με το Gemini

Η αντίθεση με τις δικές της προσπάθειες στην τεχνητή νοημοσύνη είναι εμφανής. Η Siri εξακολουθεί να βασίζεται σε ξεπερασμένη τεχνολογία, αδυνατώντας να κρατήσει ουσιαστική συνομιλία ή να δημιουργήσει περιεχόμενο όπως τα σύγχρονα chatbots. Ο κορυφαίος διευθυντής τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, John Giannandrea, αποχώρησε πέρυσι, εν μέσω δυσκολιών στην αναβάθμιση του φωνητικού βοηθού.

Τον Ιανουάριο, η Apple και η Alphabet ανακοίνωσαν ότι το Gemini της Google θα ενσωματωθεί σε μια ανανεωμένη εκδοχή της Siri, η οποία αναμένεται αργότερα μέσα στη χρονιά. Παράλληλα, η OpenAI προχωρά σε εξαγορά νεοφυούς εταιρείας υλικού που ίδρυσε ο πρώην σχεδιαστής της Apple, Jony Ive, με στόχο την ανάπτυξη δικών της συσκευών. Την ίδια στιγμή, η xAI του Elon Musk έχει καταθέσει αγωγή κατά της Apple, κατηγορώντας την ότι έχει καταστήσει «αδύνατο» για ανταγωνιστικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης να ανταγωνιστούν το ChatGPT στο App Store.

Προς το παρόν, η κυριαρχία της Apple στα smartphones της επιτρέπει να αποκομίζει σημαντικά έσοδα από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, ανεξάρτητα από το πόσο γρήγορα θα εξελιχθεί η δική της τεχνολογία.