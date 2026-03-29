Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι ο πόλεμος του με το Ιράν θα διαρκέσει έως και έξι εβδομάδες, ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτή της Wall Street, η σύγκρουση ενδέχεται να παραταθεί για έξι μήνες ή και περισσότερο.

Καθώς η σύγκρουση εισέρχεται στην τέταρτη εβδομάδα, νέα κλιμάκωση φαίνεται στον ορίζοντα, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ καθυστερεί περαιτέρω την απειλή του να πλήξει την ιρανική ενεργειακή υποδομή.

«Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή φαίνεται πλέον να διευρύνεται και να βαθαίνει», δήλωσε ο αναλυτής της Capital Alpha Partners, Byron Callan. «Έχουμε 25% πιθανότητα να ολοκληρωθεί έως το τέλος Μαΐου, 45% το φθινόπωρο του 2026 και 35% να συνεχιστεί έως το 2027».

Ο πόλεμος έχει επεκταθεί στο Ιράκ, όπου αμερικανικές δυνάμεις μάχονται πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν, ενώ αναμένεται να εξαπλωθεί και στην Υεμένη, όπου οι αντάρτες Χούθι, σύμμαχοι της Τεχεράνης, απειλούν τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να αποκόψει κρίσιμες εμπορικές οδούς και τη ροή του σαουδαραβικού πετρελαίου, που είχε αναδειχθεί ως εναλλακτική λύση μετά το μερικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, δίνοντας στο Ιράν ακόμη μεγαλύτερη επιρροή στην παγκόσμια οικονομία.

Οι μάχες έχουν φτάσει και στην Κασπία Θάλασσα, καθώς το Ισραήλ βομβάρδισε πρόσφατα ιρανικά λιμάνια που θεωρούνται ύποπτα για παραλαβή όπλων από τη Ρωσία. Ο Callan προειδοποίησε ότι «η κλιμάκωση που ξεκίνησε με επιθέσεις σε μη στρατιωτικούς στόχους δεν φαίνεται να περιορίζεται».

Πίεση στις τιμές καυσίμων και τον πληθωρισμό

Η παρατεταμένη σύγκρουση δημιουργεί πιο σκοτεινές οικονομικές προοπτικές, καθώς αρχίζει να επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα. Η μέση τιμή της βενζίνης ανέρχεται πλέον στα 3,98 δολάρια ανά γαλόνι, αυξημένη από 2,98 δολάρια πριν από έναν μήνα, σύμφωνα με την AAA.

Η αύξηση αυτή περιορίζει την καταναλωτική δαπάνη, η οποία είχε παραμείνει ανθεκτική ακόμη και κατά τη διάρκεια των δασμών του Τραμπ πέρυσι. Παράλληλα, η πτώση των χρηματιστηρίων προκαλεί αρνητικό «φαινόμενο πλούτου», μειώνοντας την προθυμία για κατανάλωση.

Ο πληθωρισμός εντείνεται, με τις τιμές εισαγωγών να αυξάνονται κατά 1,3% τον Φεβρουάριο τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από τον Μάρτιο του 2022, αμέσως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η προοπτική περαιτέρω αύξησης του πληθωρισμού έχει οδηγήσει σε άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού σε όλη την οικονομία. Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο, προκαλώντας πτώση 10,5% στις αιτήσεις για νέα δάνεια την περασμένη εβδομάδα.

Σενάρια στρατιωτικής επέμβασης

Περίπου 5.000 πεζοναύτες και 3.000 έφτασαν στη Μέση Ανατολή, ενώ εξετάζεται η αποστολή επιπλέον 10.000 αμερικανών στρατιωτών. Ωστόσο, ο Callan δηλώνει «πολύ σκεπτικός» ότι ο Τραμπ μπορεί να επιφέρει ένα αποφασιστικό πλήγμα που θα αναγκάσει το ιρανικό καθεστώς να αποδεχθεί τους όρους ειρήνης του.

Παρά ταύτα, εκτιμά με 75% βεβαιότητα ότι οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις για να καταλάβουν ιρανικό έδαφος και να επιδιώξουν την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει επίθεση στο νησί Χαργκ, απ’ όπου εξάγεται το 90% του ιρανικού πετρελαίου, ή σε άλλα νησιά κοντά στα στενά. Ωστόσο, οι χερσαίες δυνάμεις θα αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο ιρανικών πυραύλων και drones, που μέχρι στιγμής έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε αμερικανικές βάσεις και πρεσβείες στην περιοχή.

«Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σενάριο μακροχρόνιου πολέμου», προειδοποίησε ο Callan. «Η κατάληψη του νησιού Χαργκ φαίνεται παράτολμη», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι δυνάμεις κατοχής θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν ένα εξαιρετικά εχθρικό περιβάλλον λόγω των πυρκαγιών σε αποθηκευμένα αποθέματα πετρελαίου. «Αν ο στόχος είναι να διακοπούν οι ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου, αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί απλώς με τον αποκλεισμό των δεξαμενόπλοιων».

Άλλοι αναλυτές υποστηρίζουν επίσης έναν ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών εξαγωγών, θεωρώντας τον πιο αποτελεσματικό και λιγότερο επικίνδυνο από την ανάπτυξη στρατευμάτων, δεδομένου ότι το Ιράν διαθέτει και άλλους εξαγωγικούς κόμβους πέρα από το Χαργκ.

Πιθανή εμπλοκή των χωρών του Περσικού Κόλπου

Ο Callan θεωρεί πιο πιθανό οι αμερικανικές δυνάμεις να περιοριστούν στην κατάληψη νησιών κοντά στα στενά, χωρίς να προχωρήσουν σε βαθιά εισβολή στο ιρανικό έδαφος. Ωστόσο, η απειλή από τα ιρανικά drones θα παραμείνει, καθώς μπορούν να εκτοξευθούν από αποστάσεις έως 1.500 μιλίων.

Στο ενδεχόμενο επιχειρήσεων, δεν αποκλείεται η συμμετοχή στρατευμάτων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή τη Σαουδική Αραβία, καθώς η συνεχιζόμενη ιρανική επιρροή στα Στενά του Ορμούζ μέσω των οποίων διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου θεωρείται απαράδεκτη για τους γείτονες του Περσικού Κόλπου.

Οποιαδήποτε συμφωνία για παύση των εχθροπραξιών που θα αφήνει το Ιράν ως ουσιαστικό «φύλακα» των στενών θα μπορούσε να προκαλέσει νέα ένταση. Πράγματι, τα ΗΑΕ έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι υιοθετούν πλέον πιο σκληρή στάση απέναντι στην Τεχεράνη, ευθυγραμμιζόμενα περισσότερο με τις θέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Η σκέψη μας δεν σταματά σε μια κατάπαυση του πυρός, αλλά στρέφεται προς λύσεις που θα διασφαλίσουν τη διαρκή ασφάλεια στον Αραβικό Κόλπο, περιορίζοντας την πυρηνική απειλή, τους πυραύλους, τα drones και τον εκφοβισμό στα στενά», έγραψε στο X το περασμένο Σαββατοκύριακο ο ανώτερος διπλωμάτης των ΗΑΕ, Anwar Gargash. «Είναι αδιανόητο αυτή η επιθετικότητα να μετατραπεί σε μόνιμη κατάσταση απειλής».

Πηγή: Fortune