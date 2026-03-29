Οι μετοχές ημιαγωγών κατέγραψαν νέα πτώση την Παρασκευή, καθώς το κλείσιμο του Στενού του Χορμούζκαι η συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή προκάλεσαν αναταράξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και κλονισμό της επενδυτικής εμπιστοσύνης στον τεχνολογικό τομέα. Η Nvidia υποχώρησε κατά 2,2% κλείνοντας στα 167,52 δολάρια, ενώ η Intel σημείωσε πτώση 2,2% στα 43,13 δολάρια, με όγκο συναλλαγών περίπου 69 εκατομμυρίων μετοχών. Η AMD έκλεισε με απώλειες 0,9%, έπειτα από πτώση 7,5% την προηγούμενη ημέρα.

Η καθοδική πορεία σηματοδότησε το τέλος μιας εβδομάδας γεμάτης αναταράξεις για τους κατασκευαστές τσιπ, επηρεασμένης από τη σύγκλιση γεωπολιτικών κινδύνων και αρνητικών παραγόντων του κλάδου. Την Πέμπτη, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι το Στενό του Χορμούζ — μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου — παραμένει κλειστό για κάθε σκάφος που ταξιδεύει προς ή από λιμάνια των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και των συμμάχων τους. Παράλληλα, το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον υποδομών οπλισμού στην Τεχεράνη, με τον υπουργό Άμυνας να δηλώνει ότι οι επιχειρήσεις «θα κλιμακωθούν και θα επεκταθούν».

Πέρα από την επίδραση στις τιμές του πετρελαίου, η σύγκρουση προκαλεί και μια λιγότερο ορατή αλλά κρίσιμη διαταραχή: την έλλειψη ηλίου. Η εγκατάσταση Ras Laffan στο Κατάρ, το μεγαλύτερο εργοστάσιο υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως, υπέστη σοβαρές ζημιές από ιρανικές επιθέσεις, μειώνοντας τις ετήσιες εξαγωγές ηλίου κατά περίπου 14%, σύμφωνα με το Fortune. Το ήλιο είναι απαραίτητο για την παραγωγή ημιαγωγών, καθώς χρησιμοποιείται στην ψύξη, την ανίχνευση διαρροών και τη μανουφακτούρα ακριβείας. Οι τιμές του έχουν αυξηθεί κατά 20% έως 50% από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Όπως ανέφερε το Reuters, η περιορισμένη προσφορά έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει την παραγωγή σε ορισμένες τεχνολογικές εφοδιαστικές αλυσίδες, με τις εταιρείες να αναζητούν εναλλακτικές πηγές. «Αν δεν μπορέσουν να το βρουν, τότε η παραγωγή θα επιβραδυνθεί και η αγορά τσιπ θα περιοριστεί ακόμα περισσότερο», δήλωσε ο Rick Freeman, ειδικός στην εφοδιαστική αλυσίδα ημιαγωγών της Resilinc.