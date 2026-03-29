Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο τους αντιπάλους του στο κορτ, αλλά και μια καθημερινή πρόκληση που τον συνοδεύει από την παιδική του ηλικία, δηλαδή τον διαβήτη τύπου 1.

Ο Γερμανός τενίστας έχει μάθει από πολύ μικρός να διαχειρίζεται την κατάστασή του, προσαρμόζοντας τη ζωή και την καριέρα του στις απαιτήσεις της ασθένειας. Ακόμη και κατά τη διάρκεια αγώνων, όπως συνέβη στο Miami Open, δεν διστάζει να ακολουθήσει τη ρουτίνα του, κάνοντας ένεση ινσουλίνης στα διαλείμματα, δείχνοντας πως τίποτα δεν μπορεί να τον σταματήσει.

Στη διοργάνωση του Μαϊάμι έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, όπου γνώρισε την ήττα από τον Γιάνικ Σίνερ, συνεχίζοντας ωστόσο να αποδεικνύει πως ανήκει στην ελίτ του παγκόσμιου τένις.

Διαγνωσμένος από την ηλικία των τεσσάρων ετών, ο Ζβέρεφ χρειάστηκε να ξεπεράσει όχι μόνο τις σωματικές δυσκολίες, αλλά και τις αμφιβολίες όσων πίστευαν ότι δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει επαγγελματική καριέρα στον αθλητισμό. Εκείνος, όμως, διέψευσε κάθε πρόβλεψη, φτάνοντας να γίνει ένας από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο.

Alexander Zverev gestionando su diabetes en pleno cambio de lado en Miami. Diagnosticado a los 4 años, compite en la élite mientras ayuda a niños con su misma condición a través de su fundación. pic.twitter.com/36O0qYePzt — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) March 29, 2026

Παράλληλα, το 2022 ίδρυσε το «Alexander Zverev Foundation», με στόχο να στηρίξει παιδιά με διαβήτη σε όλο τον κόσμο, παρέχοντας ινσουλίνη και απαραίτητα φάρμακα, δίνοντας έτσι συνέχεια στον αγώνα του και εκτός γηπέδων.