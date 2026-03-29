Κατακόρυφη αύξηση καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων σε όλη τη χώρα, με τη μέση πανελλαδική τιμή να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Η βενζίνη, που στα τέλη Φεβρουαρίου κόστιζε 1,751 €/λίτρο, έχει φτάσει σήμερα τα 2,052 €/λίτρο, σημειώνοντας άνοδο 30,1 λεπτών.

Ακόμη πιο έντονη είναι η αύξηση στο ντίζελ κίνησης, το οποίο από 1,565 €/λίτρο έχει εκτιναχθεί στα 2,100 €/λίτρο. Η διαφορά των 53,5 λεπτών ανά λίτρο μεταφράζεται σε σημαντική επιβάρυνση στους οδηγούς και στις μεταφορές.

Την ίδια στιγμή, τα νέα μέτρα που προωθούνται από την κυβέρνηση αναμένεται να περιορίσουν εν μέρει το κόστος για τους καταναλωτές, προσφέροντας μια προσωρινή ανάσα εν μέσω της ενεργειακής κρίσης.

Για ένα τυπικό ρεζερβουάρ 60 λίτρων με ντίζελ, το σημερινό κόστος διαμορφώνεται στα 126 ευρώ. Με μείωση της τιμής κατά 0,20 €/λίτρο, το ποσό υποχωρεί στα 114 ευρώ, αποφέροντας όφελος 12 ευρώ ανά γέμισμα.

Εφόσον προστεθεί και η ενίσχυση μέσω του Fuel Pass ύψους 50 ευρώ, το τελικό κόστος διαμορφώνεται στα 64 ευρώ, με το συνολικό όφελος για τον οδηγό να φτάνει τα 62 ευρώ.