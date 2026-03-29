Η Chevron ανακοίνωσε ότι η μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου Wheatstone στη Δυτική Αυστραλία δεν αναμένεται να επανέλθει σε πλήρη λειτουργία για αρκετές εβδομάδες, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε ο τροπικός κυκλώνας της περασμένης εβδομάδας.

Ο κυκλώνας Narelle εκτιμάται ότι προκάλεσε διακοπές στην παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Αυστραλίας, ισοδύναμες με πάνω από 30 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ετησίως. Σε συνδυασμό με τις αναταράξεις λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, περισσότερο από το ένα τέταρτο της παγκόσμιας προσφοράς LNG έχει επηρεαστεί, σύμφωνα με τον αναλυτή της MST Marquee, Σαούλ Καβόνικ.

Καθυστερήσεις στην αποκατάσταση και περιορισμένη παραγωγή

«Ενώ συνεχίζονται οι εκτιμήσεις ζημιών τόσο στην παράκτια μονάδα Wheatstone όσο και στην υπεράκτια πλατφόρμα, είναι πιθανό να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες μέχρι η παραγωγή να επανέλθει στα πλήρη επίπεδα, ώστε να ολοκληρωθούν οι επισκευές με ασφάλεια», ανέφερε εκπρόσωπος της Chevron Australia σε ηλεκτρονική δήλωση.

Το έργο LNG Wheatstone διαθέτει δύο γραμμές παραγωγής με συνολική δυναμικότητα 8,9 εκατομμυρίων τόνων ετησίως, εκ των οποίων περίπου το 15% προορίζεται για την εγχώρια αγορά.

«Η εγκατάσταση φυσικού αερίου Wheatstone κοντά στο Onslow υπέστη ζημιές στον εξοπλισμό λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών», επιβεβαίωσε ο ίδιος εκπρόσωπος.

Άλλες εγκαταστάσεις της Chevron και επιπτώσεις στην αγορά

Η μονάδα Gorgon LNG της Chevron, με δυναμικότητα 15,9 εκατομμυρίων τόνων ετησίως, καθώς και το εγχώριο εργοστάσιο, συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά. Η εταιρεία σημείωσε ότι και οι τρεις γραμμές παραγωγής της επέστρεψαν σε πλήρη λειτουργία την Κυριακή.

Η Αυστραλία αναδείχθηκε ως ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG στον κόσμο, μετά το προσωρινό κλείσιμο της παραγωγής στο Κατάρ, εξαιτίας ιρανικών αεροπορικών επιθέσεων που προκάλεσαν ζημιές στις εγκαταστάσεις του. Οι ροές LNG από τη Μέση Ανατολή έχουν επίσης διαταραχθεί λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Συνεχιζόμενες διακοπές στην παραγωγή της Woodside

Η Woodside Energy ανέφερε ότι ο κυκλώνας Narelle εξακολουθεί να προκαλεί διακοπές στην παραγωγή του εργοστασίου φυσικού αερίου Karratha, της χερσαίας μονάδας επεξεργασίας του έργου North West Shelf. Η εγκατάσταση διαθέτει τέσσερις γραμμές εξαγωγής με συνολική παραγωγή 14,3 εκατομμυρίων τόνων ετησίως.

Με πληροφορίες από το Reuters