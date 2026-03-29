Η τιμή του χρυσού φαίνεται να βρίσκεται σε φάση παρατεταμένης διόρθωσης, καθώς οι τεχνικοί και μακροοικονομικοί δείκτες δείχνουν εδραίωση και όχι άμεση ανάκαμψη, σύμφωνα με στρατηγικούς αναλυτές της Bank of America.

Ο στρατηγικός αναλυτής Paul Ciana δήλωσε ότι το πολύτιμο μέταλλο φαίνεται να βρίσκεται σε μια διορθωτική φάση “τέταρτου κύματος” (wave-four), ένα σχήμα που συνήθως ακολουθεί μια ισχυρή ανοδική πορεία (ράλι) και μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Όπως σημείωσε, τα μοτίβα τιμών και τα σήματα δυναμικής δείχνουν ότι ο χρυσός παραμένει σε φάση ενοποίησης που ενδέχεται να συνεχιστεί έως και το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Αυτό σημαίνει ότι ο χρυσός πιθανότατα θα δυσκολευτεί να επαναπροσεγγίσει τα υψηλά του προηγούμενου διαστήματος. Η αδυναμία διατήρησης του Ιανουαρίου ενισχύει τις προσδοκίες για διαπραγμάτευση σε στενό εύρος με καθοδική τάση. Ο Ciana ανέφερε ότι η τράπεζα βλέπει κίνδυνο καθόδου προς τα 4.000 δολάρια, με τον κινητό μέσο όρο 50 εβδομάδων, περίπου στα 3.967 δολάρια, να αποτελεί βασικό τεχνικό σημείο αναφοράς.

Οι τιμές είχαν εκτοξευθεί από τα 1.810 δολάρια στα τέλη του 2023 σχεδόν στα 6.000 δολάρια στις αρχές του 2026. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Ciana δήλωσε ότι “μια υποχώρηση προς τα 3.700 δολάρια δεν θα ήταν ασυνήθιστη”, χαρακτηρίζοντάς την ως φυσιολογική διόρθωση μετά από μια τόσο ισχυρή άνοδο.

Μακροοικονομικοί παράγοντες πιέζουν τον χρυσό

Σύμφωνα με τον στρατηγικό αναλυτή της BCA, Peter Berezin, τρεις βασικοί παράγοντες εξηγούν την πρόσφατη αδυναμία του πολύτιμου μετάλλου.

Πρώτον, η ενίσχυση του δολαρίου και η αναθεώρηση των προσδοκιών για τα επιτόκια προς τα πάνω. Όπως ανέφερε, “από μακροοικονομική σκοπιά, ένα ισχυρότερο δολάριο και υψηλότερα επιτόκια συνήθως αποτελούν κακά νέα για τον χρυσό”.

Δεύτερον, η υπερβολική τοποθέτηση επενδυτών συνέβαλε στην πτώση. Ο χρυσός και ιδιαίτερα το ασήμι μπήκαν στον Μάρτιο σε υπεραγορασμένη κατάσταση, γεγονός που καθιστά τις αγορές ευάλωτες σε απότομες διορθώσεις όταν οι επενδυτές βραχυπρόθεσμης στρατηγικής αποχωρούν. Παρόμοια φαινόμενα είχαν παρατηρηθεί και στο παρελθόν, όπως τον Οκτώβριο του 2008, όταν ο χρυσός κατέγραψε έντονη πτώση παρά την ευρύτερη αναταραχή στις αγορές.

Τρίτον, φαίνεται να αλλάζει η στάση των κεντρικών τραπεζών. Ορισμένες μειώνουν τις αγορές ή προχωρούν ακόμη και σε πωλήσεις αποθεμάτων. Η Πολωνία φέρεται να εξετάζει πωλήσεις χρυσού για τη χρηματοδότηση αμυντικών δαπανών, ενώ η Τουρκία έχει προβεί σε πωλήσεις για τη στήριξη του νομίσματός της. Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένα κράτη του Κόλπου επιβραδύνουν τις αγορές λόγω μειωμένων εσόδων από εξαγωγές.

Συνολικά, ο συνδυασμός τεχνικής εδραίωσης, αυστηρότερων χρηματοοικονομικών συνθηκών και μειωμένης ζήτησης από τις κεντρικές τράπεζες υποδηλώνει ότι ο χρυσός ενδέχεται να παραμείνει υπό πίεση τους επόμενους μήνες, παρά την ισχυρή πολυετή του πορεία.

Με πληροφορίες από Investing.com