Πρεμιέρα στην ελληνική αγορά πραγματοποιεί η νέα Mercedes-Benz CLA, μοντέλο με επιτυχημένη πορεία στην κατηγορία του. Μάλιστα, το Γερμανικό πολυτελές αυτοκίνητο κατάφερε να αναδειχθεί Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026, (European Car of the Year), μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Το νέο μοντέλο συνεχίζει να έχει σπορ εμφάνιση, με πιο μίνιμαλ γραμμές στην εξωτερική του «φόρμα.

Σήμερα, το νέο μοντέλο ψηφιοποιείται πλήρως με την τεχνητή νοημοσύνη να δίνει το παρόν και την υβριδική τεχνολογία να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ειδικότερα, η νέα CLA προσφέρει ένα νέο ψηφιακό κόσμο για τον οδηγό και τους επιβάτες, μέσω του συστήματος MBUX , προσηλωμέμνο σε ένα οικοσύστημα λειτουργιών, το οποίο προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του χρήστη. Η εντυπωσιακή οθόνη MBUX Superscreen, που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του ταμπλό, δημιουργεί ένα πλήρως ψηφιακό και καθηλωτικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης.

Ειδικότερα, οι δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης παρέχουν στο σύστημα να μαθαίνει από τις συνήθειες του οδηγού και να προσφέρει ολοένα πιο εξατομικευμένες προτάσεις και λειτουργίες. Παράλληλα, η νέα CLA εξοπλίζεται με μια ευρεία γκάμα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης και τεχνολογιών ασφάλειας, που ενισχύουν την άνεση και την ασφάλεια σε κάθε διαδρομή.

Η Mercedes-Benz δεν θα μπορούσε να μην εφοδιάσει τη νέα CLA με την υβριδική τεχνολογία. Αυτή συνδυάζεται με την τεχνολογία 48V με ενσωματωμένο ηλεκτροκινητήρα στο κιβώτιο, προσφέροντας αυξημένη αποδοτικότητα και δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης σε χαμηλά φορτία και αστικές συνθήκες.

Η νέα Mercedes-Benz CLA είναι πλέον στην Ελληνική αγορά , με την υβριδική έκδοση. Ειδικότερα, η ελληνική αντιπροσωπεία έχει ανοίξει τις παραγγελίες για το νέο της μοντέλο, με τη γκάμα να έχει ως εφαλτήρια εκδοχή την CLA 180 στα 49.950 ευρώ. Η CLA 200 διατίθεται από 54.900 ευρώ, η CLA 200 4MATIC από 57.900 ευρώ, η CLA 220 από 58.800 ευρώ και η CLA 220 4MATIC από 61.400 ευρώ.