Με την άφιξη του στην Ελλάδα η νέα iX3 δείχνει με την Ανατολή της πρεμιέρα του να τα πηγαίνει περίφημα. Το νέο μοντέλο με σημαία την ηλεκτροκίνηση, κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον των αγοραστών του, μάλιστα για αγοραστές ππου δεν είχαν προηγουμένως επιλέξει μοντέλο της BMW. Στην Ευρώπη, το συγκεκριμένο SUV, αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο όλων των ηλεκτρικών οχημάτων της μάρκας, που έχουν παραγγελθεί μέχρι σήμερα.

Άλλωστε το μενού των πλεονεκτημάτων του δικαιολογεί τις προτιμήσεις των αγοραστών στο νέο βαυαρικό μοντέλο. Και το πρώτο είναι η τεχνολογική του καινοτομία σε επίπεδο ηλεκτροκίνησης. Η νέα BMW iX3 είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό Sports Activity Vehicle (SAV) που σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη χαρακτηριστική οδηγική απόλαυση της μάρκας, χάρη στην τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς, την αυτονομία των 800 χλμ. (σύμφωνα με το πρότυπο WLTP), την ισχύ φόρτισης 400 kW και την απόδοση ισχύος 345 kW/470 hp (για την BMW iX3 50 xDrive), καθώς και μια νέα σχεδιαστική γλώσσα που εκφράζει τη διαχρονικότητα σε συνδυασμό με το πνεύμα της νέας εποχής. H εμπειρία χρήστη στο εσωτερικό του οχήματος γίνεται ξεχωριστή με το BMW Panoramic iDrive να ενισχύει την ασφάλεια και την επίγνωση του οδηγού, προσφέροντας πλήρη και καθαρή εικόνα του περιβάλλοντος.

Στα θετικά του συγκαταλέγεται και η αυτονομία του , που σύμφωνα με τους βαυαρούς υπόσχεται ότι μετά από ένα πλήρες φουλάρισμα μπορεί να ξεπεράσει σε αυτονομία τα 600χλμ ενώ στην αστική μετακίνηση το νούμερο αυξάνεται στα 700 με 800 χλμ. Το iX3 μπορεί να φορτίζει με ισχύ έως 400 kW σε ταχυφορτιστές DC.

Κοινώς μέσα σε 10 λεπτά θα αποκτήσει ενέργεια για περίπου 372 χιλιόμετρα διαδρομής, ενώ η φόρτιση από 10% έως 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 21 λεπτά.

Και αυτό είναι η αρχή αφού μέσα στο 2026 αναμένεται και η μικρότερη ix3 40 η οποία θα φέρει τα ίδια πλεονεκτήματα με την ισχυρότερη iX3 50 xDrive.

Η iX3 40 διαθέτει μόνο έναν ηλεκτροκινητήρα, τοποθετημένο στον πίσω άξονα ΚΑΙ εκτιμάται ότι η απόδοση θα ξεπερνά τους 300 ίππους.