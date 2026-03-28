Μία οικογενειακή τραγωδία στη Γερμανία συγκλονίζει την πόλη Βίτεν, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πατέρας φέρεται να επιχείρησε να δολοφονήσει τα μέλη της οικογένειάς του.

Το αιματηρό περιστατικό με μαχαίρι είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 13χρονου αγοριού, ενώ η 38χρονη μητέρα και η 9χρονη αδελφή του νοσηλεύονται βαριά τραυματισμένες. Το γεγονός έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Γερμανίας.

Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν στη ζωή τον ανήλικο, ωστόσο τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών.

Η τραγωδία φαίνεται να ξεκίνησε από μια λεκτική αντιπαράθεση στο σπίτι της οικογένειας, η οποία σύντομα ξέφυγε από τον έλεγχο και μεταφέρθηκε στον δρόμο, μπροστά στα μάτια κατοίκων της περιοχής που ειδοποίησαν την αστυνομία.

Ο Γερμανός πατέρας, που θεωρείται ο βασικός ύποπτος, συνελήφθη σε απόσταση περίπου εκατό μέτρων από την κατοικία. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild, η πρώτη κλήση έκτακτης ανάγκης καταγράφηκε στις 10:29 π.μ.

Η ίδια εφημερίδα επικαλείται μαρτυρία κατοίκου, ο οποίος περιέγραψε τη σύλληψη λέγοντας: «Τα χέρια του ήταν λερωμένα με αίμα. Ήταν δεμένος στο έδαφος, υπό την επίβλεψη δύο αστυνομικών».