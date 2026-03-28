Το πρώτο σετ ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να μπαίνει πιο δυνατά και να παίρνει από νωρίς προβάδισμα, φτάνοντας στο 7-5 μετά από εντυπωσιακή άμυνα του Πέριν και τελείωμα του Ατανασίεβιτς στη μικρή διαγώνιο.

Οι «ερυθρόλευκοι» αύξησαν τη διαφορά με επίθεση pipe για το 11-7, αναγκάζοντας τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο να καλέσει τάιμ άουτ, το οποίο αποδείχθηκε καθοριστικό. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, έπαιξε δυνατή άμυνα και με τον Εσπίριτο μείωσε σε 13-12. Στη συνέχεια πέρασε μπροστά με 15-14, ενώ ο άσος του Θοδωρή Βουλκίδη έφερε το +3 (15-18). Ένα λάθος στην υποδοχή του Ολυμπιακού διαμόρφωσε το 19-23 και το σετ ολοκληρώθηκε στο 21-25 μετά από χαμένο σερβίς των γηπεδούχων.

Στο δεύτερο σετ, η πρώτη εντυπωσιακή φάση ανήκε στους φιλοξενούμενους, με τον Χανδρινό να κρατά την μπάλα και τον Πρωτοψάλτη να ισοφαρίζει σε 4-4. Ωστόσο, από εκείνο το σημείο ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του, πήρε προβάδισμα 8-5 και διατήρησε τον έλεγχο, παρά τη μείωση του Παναθηναϊκού σε 12-11 με τον Πρωτοψάλτη.

Στη συνέχεια, ο Βουρδέρης δικαιώθηκε μέσω challenge και οι Πειραιώτες ξέφυγαν με τρεις πόντους (18-15), ενώ ο άσος του Πέριν έκανε το 22-18. Το σετ κατέληξε στον Ολυμπιακό με 25-21, ισοφαρίζοντας σε 1-1, έπειτα από άστοχο σερβίς του Νίλσεν.

Το τρίτο σετ ξεκίνησε με μπλοκ πάνω στον Νίλσεν, όμως ο Εσπίριτο απάντησε με άσο για το 2-3. Ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα δύο πόντων (4-6) μετά από αποτυχημένη επίθεση του Λινάρδου, αλλά ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 8-8, δείχνοντας επιθετική πολυφωνία.

Ο Γιάντσουκ έδωσε προβάδισμα στους «πράσινους» (8-10) με άσο, αλλά ο Ατανασίεβιτς απάντησε εντυπωσιακά με δύο συνεχόμενους άσους για το 12-11 υπέρ του Ολυμπιακού. Το μπλοκ του Τζούριτς έκανε το 17-14, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο μέχρι το τέλος (20-19, 21-20, 22-21, 23-22). Ο Πέριν έδωσε δύο σετ μπολ (24-22) και τελικά ο Ολυμπιακός κατέκτησε το σετ με 25-23, μετά από λάθος του Γιάντσουκ.

Στο τέταρτο σετ, οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στα πρώτα λεπτά. Ο Νίλσεν ισοφάρισε σε 3-3, ενώ ο Σέντλατσεκ έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό (7-6). Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και πέρασε μπροστά με 9-8, ενώ ο Ανδρεόπουλος με έξυπνο σερβίς αιφνιδίασε τον Πέριν και έκανε το 9-12.

Ο Νίλσεν εκμεταλλεύτηκε την κόντρα για το 15-18, ενώ νέο δυνατό σερβίς του Ανδρεόπουλου έφερε το 16-20. Ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον ρυθμό του και με τον Γιάντσουκ οδήγησε το παιχνίδι στο tie break.

Το πέμπτο σετ ξεκίνησε με μπλοκ στον Ατανασίεβιτς, όμως ο Ολυμπιακός απάντησε άμεσα με σερί 4-0, φτάνοντας στο 4-1. Ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 5-4 με όμορφο πλασέ του Νίλσεν, αλλά η αλλαγή πλευρών βρήκε τους «πράσινους» πίσω με 8-5.