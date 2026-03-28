Στην τελική ευθεία μπαίνει η δίκη για την πολυσυζητημένη υπόθεση revenge porn με πρωταγωνίστρια την Ιωάννα Τούνη. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας αναμένει την απόφαση του δικαστηρίου, με την ελπίδα –όπως δηλώνει– να μπορέσει «επιτέλους» να γυρίσει σελίδα στη ζωή της.

Σε νέα ανάρτησή της στο Instagram, η επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά της μετά την προβολή του επίμαχου βίντεο στη δικαστική αίθουσα, λίγες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η Ιωάννα Τούνη, αναφερόμενη στην υπόθεση, έγραψε: «Τελικά τα θύματα δικαιούνται να ξεπεράσουν το τραύμα και να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους; Ή πρέπει να οδηγηθούν σε απομόνωση και αυτοχειρία για να αποδείξουν ότι όντως κακοποιήθηκαν; Αφήνω αυτή τη σκέψη εδώ… μαζί με μια κατάθεση ψυχής που αξίζει να δεις μέχρι το τέλος!

1η Απριλίου η τελική ημερομηνία της δίκης που περιμένω 9 ολόκληρα χρόνια… σαν ψέμα μου φαίνεται! Προσεύχομαι για δικαίωση και παραδειγματική τιμωρία στους κακοποιούς! Και μακάρι να βοηθήσει ο δικός μου αγώνας να μην βρεθεί ποτέ καμία άλλη γυναίκα σε αυτή τη θέση… ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ».

Η δημόσια εξομολόγηση της Ιωάννας Τούνη

Στο βίντεο που ανάρτησε στα social media, η influencer προχώρησε σε μια συγκινητική κατάθεση ψυχής, εξηγώντας: «Το βίντεο για το οποίο έχει γίνει φυσικά όλη αυτή η υπόθεση. Το συγκεκριμένο βίντεο λοιπόν έχει ληφθεί ενώ εγώ βρίσκομαι σε κατάσταση οξείας μέθης, πράγμα που βεβαιώνουν και οι δύο φωτογραφίες στις οποίες βρίσκομαι ολόγυμνη, λιπόθυμη στο αμάξι, ακριβώς μετά την ερωτική πράξη.

Ο σύντροφός μου δε, ερωτικός παρτενέρ μου, δεν ξέρω πώς θέλετε να τον ονομάσετε… φαίνεται απόλυτα να γνωρίζει ποιος τραβάει το βίντεο, καθώς σε πολύ κοντινή απόσταση γυρνάει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της πράξης, τον κοιτάει, του γνέφει, γελάει, κάνει γκριμάτσες. Και παράλληλα όλο αυτό έχει ληφθεί με κινητό εμφανώς και μιλάμε για το έτος 2017, δηλαδή εννιά χρόνια πριν…».

Η ίδια εξέφρασε την απορία της για την προστασία των κατηγορουμένων, σημειώνοντας: «Γιατί δεν λέμε ποτέ τα ονόματά τους, δεν το καταλαβαίνω αυτό; Γιατί ποτέ κανένας δημοσιογράφος δεν λέει τα ονόματά τους; Γιατί στη δική μου περίπτωση προστατεύονται τόσο πολύ οι κατηγορούμενοι; Ευτυχώς πήραμε απόφαση και ανυπομονώ να μπορώ πλέον να μιλάω απόλυτα ανοιχτά και να μπορώ να πω τα ονόματα των κακοποιητών μου χωρίς να μου στέλνουνε μηνύσεις και εξώδικα».

«Εννέα χρόνια μετά συνεχίζω να πληρώνω»

Η Ιωάννα Τούνη επεσήμανε ότι το βίντεο τραβήχτηκε εν αγνοία της και διαδόθηκε παρά τη θέλησή της, προκαλώντας τεράστια προσωπική και κοινωνική έκθεση. «Το βίντεο αυτό λοιπόν, το οποίο τραβήχτηκε εν αγνοία μου και παρά τη θέλησή μου, το οποίο διαδόθηκε σε όλη την Ελλάδα, ανέβηκε σε πορνοσάιτ, βρέθηκε εξώφυλλο σε εφημερίδες, μιλούσαν για αυτό όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μάλιστα ονομάζοντάς το τότε “ροζ βίντεο”, λες και ήταν κάτι το οποίο έκανα οικειοθελώς».

Όπως ανέφερε, η κοινωνική αντιμετώπιση υπήρξε σκληρή: «Η αλήθεια είναι πως μερικά χρόνια πριν η ευαισθητοποίηση που υπήρχε πάνω σε τέτοια θέματα ήταν μηδαμινή, θα πω. Αντιμετωπίστηκα από την κοινωνία σαν μία απλή, κοινή πόρνη. Και μέχρι σήμερα βλέπω σχόλια κάτω από σχετικές αναρτήσεις… και σκέφτομαι πόσο αρρωστημένα μυαλά μπορεί να είναι αυτοί οι άνθρωποι».

«Ξέρετε τι με ενοχλεί; Με ενοχλεί ότι ο κόσμος ασχολείται. Απ’ το γεγονός ότι ενώ έχω υπάρξει θύμα, έχω υπάρξει ξεκάθαρα θύμα σε κάτι τόσο πολύ συγκεκριμένο, το οποίο αν το αρνηθείς είναι σαν να αρνείσαι την κοινή λογική. Φαίνεται ότι δύο κολλητοί, συναινετικά, βγάλαν ένα βίντεο για να ξεφτιλίσουν μία κοπέλα που στην προκειμένη, ναι, είναι η Ιωάννα Τούνη. Αλλά όχι. Η κοπέλα σε αυτό το βίντεο δεν είναι η γυναίκα που βλέπετε σήμερα. Μιλάμε για ένα κοριτσάκι 23 χρονών… που θα μπορούσε να είναι η κόρη σου, ή η αδερφή σου…».

«Αντέχω και συνεχίζω»

Η influencer αναφέρθηκε και στη δύναμη που απαιτήθηκε για να σταθεί ξανά όρθια: «Είτε με συμπαθείς, είτε με σιχαίνεσαι, βασικά, τα γεγονότα είναι γεγονότα. Και το ότι σήμερα στέκομαι δυνατή εδώ απέναντι και κάνω αυτό το βίντεο, και κάνω όποιο βίντεο θέλω, και το ότι έχω πετύχει πέντε πράγματα… είτε δεν έχω πετύχει και τίποτα, δεν έχει σημασία… Το ότι με βλέπεις και λες, “σιγά, τι ανάγκη έχει αυτή, δεν είναι θύμα, είναι μια πόρνη και από αυτό έγινε γνωστή”… Όλο αυτό το πράγμα ειλικρινά δεν αντανακλά εμένα. Αντανακλά σκέψεις αρρωστημένων ανθρώπων χωρίς καμία λογική υπόσταση».

«Είμαι ένας άνθρωπος που δουλεύει από τα 17 του, ασταμάτητα. Εννέα χρόνια μετά, και συνεχίζω να λαμβάνω σχόλια μίσους… Όλα αυτά προκύπτουν από ένα συγκεκριμένο συμβάν. Ένα συμβάν το οποίο τόλμησα, και άντεξα, και προχώρησα τη ζωή μου, και εξελίχτηκα».

Η Ιωάννα Τούνη κατέληξε με μια συγκινητική αναφορά: «Ο κόσμος τι ακριβώς θέλει; Θέλει να οδηγήσει κάθε γυναίκα που θα βρεθεί σε τέτοια δυσχερή, απαίσια θέση, να μηδενιστεί η προσωπικότητά της, η αξιοπρέπειά της… Θέλει να την οδηγήσει σε αυτοκτονία; Δεν μπορώ να διανοηθώ το πόσο πόνο έχω περάσει όλα αυτά τα χρόνια. Από 23 χρονών μέχρι σήμερα που είμαι 32 χρονών γυναίκα, και συνεχίζω να πληρώνω για το συγκεκριμένο βίντεο».