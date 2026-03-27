Η δίκη της Ιωάννας Τούνη για την υπόθεση του revenge porn βίντεο που την αφορά, διακόπηκε και αναμένεται να συνεχιστεί την 1η Απριλίου.

Η γνωστή influencer έφτασε το πρωί της 27ης Μαρτίου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενη από τις φίλες της Στέλλα Πάσσαρη και Λένια Παπασυμεωνίδου, καθώς και τον δικηγόρο της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο. Η εκδίκαση διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προβλήθηκε οκτώ φορές το επίμαχο βίντεο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επαναλαμβανόμενη προβολή κρίθηκε αναγκαία, ώστε το δικαστήριο να αξιολογήσει πλήρως κάθε πτυχή του υλικού. Μετά την προβολή, ακολούθησε η απολογία του πρώτου κατηγορουμένου, προτού η δίκη διακοπεί για την επόμενη συνεδρίαση.

Η τοποθέτηση της Ιωάννας Τούνη

Κατά την άφιξή της στο δικαστήριο, η Ιωάννα Τούνη μίλησε στους δημοσιογράφους, δηλώνοντας: «Σήμερα είναι μία αρκετά δύσκολη μέρα για μένα, γιατί είναι πρώτη φορά που το βίντεο θα παίξει στην αίθουσα. Μπροστά στην έδρα, στους δικηγόρους, στους κατηγορούμενους και φυσικά, παρουσία μου. Είναι κάτι το οποίο γενικά με πληγώνει πάρα πολύ, κάτι το οποίο δεν θα ήθελα να ξαναδώ ποτέ και είναι και ο λόγος για τον οποίον έχω ζητήσει να είναι η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, γιατί κάτι τέτοιο δεν θεωρώ ότι είναι θέαμα για κανέναν βασικά.»

«Δεν θεωρώ ότι είναι θέαμα για κανέναν. Πολύς κόσμος μπερδεύεται γιατί με βλέπει σήμερα δυνατή, με βλέπει εδώ πέρα, και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι το ότι πραγματικά δεν βρίσκομαι εδώ πέρα για μένα. Δεν είμαι εδώ πέρα για την Τούνη που βλέπετε σήμερα.»

«Όλο αυτό συνέβη 9 χρόνια πριν, σε μια κοπέλα μόλις 23 χρονών, η οποία πραγματικά έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της. Ήτανε κάτι πάρα πολύ σκληρό, ήτανε κάτι χυδαίο. Στιγματίστηκα. Μέχρι σήμερα είναι κάτι το οποίο με κυνηγάει, και όσο κι αν θέλω να παριστάνω ότι είμαι καλά, η αλήθεια είναι πως δεν είμαι. Και το ότι εγώ βρίσκομαι σήμερα στα δικαστήρια, θεωρώ πως είναι πραγματικά θέμα τύχης. Είμαι τυχερή που άντεξα και βρίσκομαι εδώ, γιατί άλλες γυναίκες που έχουν βρεθεί στη θέση μου έχουν τερματίσει τη ζωή τους. Και για αυτές τις γυναίκες λοιπόν, βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα.»

«Στην Ελλάδα του 2026, ήρθε η στιγμή το θύμα να σταματήσει να κρύβεται, να σταματήσει να θέλει να δώσει τέρμα στη ζωή του και ο θύτης πλέον να αναλάβει την ευθύνη, γιατί αυτό το πράγμα είναι κακούργημα. Καταστρέφει πραγματικά ζωές. Και αν μπορεί η δική μου υπόθεση να ευαισθητοποιήσει λίγο παραπάνω, να ενημερώσει λίγο παραπάνω, είμαι χαρούμενη. Που, ενώ μέχρι σήμερα χρειάζεται να αναβιώνω αυτή την κατάσταση με τόσο σκληρό τρόπο, εύχομαι πραγματικά να δοθεί παραδειγματική τιμωρία στους κατηγορούμενους και να υπάρχει δικαιοσύνη για κάθε γυναίκα. Ανυπομονώ τόσο πολύ να γυρίσω σελίδα στη ζωή μου, να τελειώσει όλο αυτό, και ελπίζω να τελειώσει με δικαιοσύνη, πραγματικά να επέλθει δικαιοσύνη.»