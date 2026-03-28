Η παγκόσμια βιομηχανία πολυτελείας βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες αναταράξεις σχεδόν έναν μήνα μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν. Σύμφωνα με το CNBC, οι LVMH και Hermès έχουν χάσει συνολικά 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιοποίηση από τα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς η σύγκρουση υ συνεχίζει να επηρεάζει τις χρηματοπιστωτικές αγορές, να διαταράσσει τις εμπορικές οδούς και να εκτοξεύει τις τιμές του πετρελαίου σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί εδώ και χρόνια.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές πολυτελών προϊόντων έχουν υποχωρήσει κατά μέσο όρο 16% από την αρχή του έτους, σύμφωνα με την RBC Capital Markets. Ο δείκτης STOXX Europe Luxury 10 έχει σημειώσει πτώση περίπου 20% από την τέταρτη εβδομάδα της σύγκρουσης, με τις μετοχές των Hermès, LVMH, Kering, Richemont και Burberry να καταγράφουν απότομες απώλειες.

Η ζημιά δεν περιορίζεται στα χρηματιστήρια. Η Bernstein Research προβλέπει ότι οι πωλήσεις πολυτελών προϊόντων στη Μέση Ανατολή — την ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά του κλάδου πέρυσι — ενδέχεται να μειωθούν έως και 50% μέσα στον μήνα. Ο τουρισμός έχει καταρρεύσει, ενώ πολλά καταστήματα σε Ντουμπάι, Κουβέιτ και Μπαχρέιν παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με το Forbes, η επισκεψιμότητα στο Dubai Mall έχει πέσει από περίπου 250.000 σε 190.000 επισκέπτες ημερησίως.

Η Ferrari διέκοψε τις περισσότερες παραδόσεις οχημάτων στη Μέση Ανατολή στα μέσα Μαρτίου, αλλά στις 26 Μαρτίου ανακοίνωσε ότι οι αποστολές θα συνεχιστούν «τις επόμενες ημέρες» μετά την αλλαγή δρομολογίων και τη χρήση αεροπορικού φορτίου. Παρόμοια στάση κράτησαν η Bentley και η Maserati, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας και εφοδιαστικής. «Οι άνθρωποι στη Μέση Ανατολή έχουν άλλες σκέψεις από το να ψάχνουν για μια νέα Bentley αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο CEO της Bentley Frank-Steffen Walliser.

Η Wall Street κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της από την έναρξη του πολέμου στις 26 Μαρτίου. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 1,74%, ο Nasdaq Composite κατά 2,38% και ο Dow Jones κατά 1,01%. Το αργό πετρέλαιο Brent ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με το Bloomberg, καθώς το Στενό του Χορμούζ παραμένει σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένο από το Ιράν.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή του για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ το 2026, στο 4,2% από 2,8%, λόγω του ενεργειακού σοκ που προκαλεί η σύρραξη. Για τις χώρες της G20, ο ΟΟΣΑ προβλέπει πληθωρισμό 4%, προειδοποιώντας ότι «μια παρατεταμένη περίοδος υψηλότερων τιμών ενέργειας θα αυξήσει σημαντικά το κόστος των επιχειρήσεων και θα επιβαρύνει την ανάπτυξη».

Ο Πρόεδρος Τραμπ παρέτεινε την Πέμπτη κατά δέκα ημέρες την προθεσμία προς το Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Χορμούζ, αποσύροντας προσωρινά τις απειλές για πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Οι αγορές αντέδρασαν συγκρατημένα, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να παραμένουν σταθερά την Παρασκευή το πρωί.

Ο αναλυτής της Bernstein, Luca Solca, προειδοποίησε ότι εάν οι προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου παραμείνουν περιορισμένες για έξι μήνες, «αυτό θα ήταν ένα εξαιρετικά αρνητικό σενάριο» για τη βιομηχανία πολυτελείας και την παγκόσμια οικονομία. Όπως δήλωσε στο Fortune, «οι υψηλότερες τιμές ενέργειας θα μπορούσαν να καταστήσουν πιο πιθανή μια παγκόσμια ύφεση, με σοβαρές συνέπειες για τους μη αναγκαίους τομείς».