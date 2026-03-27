Ο Έλον Μασκ, συμμετείχε σε ιδιωτική τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Πρωθυπουργού της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η παρουσία του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο στην κλήση των δύο ηγετών παραμένει αδιευκρίνιστη.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι που επικαλείται το ρεπορτάζ σημείωσαν ότι κρατικά επενδυτικά ταμεία της Μέσης Ανατολής έχουν τοποθετήσεις σε εταιρείες του Μασκ, ενώ ο ίδιος επιδιώκει να ενισχύσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα στην Ινδία.

Ο Λευκός Οίκος και ο Μασκ δεν σχολίασαν τη συμμετοχή του στην τηλεφωνική επικοινωνία.

Ο επιχειρηματίας είχε διαδραματίσει ανώτερο ρόλο στην κυβέρνηση Τραμπ το προηγούμενο έτος.

Στη συνέχεια επήλθε ρήξη στις σχέσεις τους η οποία πλέον φαίνεται πώς έχει σε σημαντικό βαθμό αμβλυνθεί.