Ο Άγγελος Χαριστέας, ο «χρυσός» σκόρερ του τελικού του Euro 2004 και πλέον αθλητικός διευθυντής της Κηφισιάς, βρίσκεται στην εκπομπή Football Talk των «Νέων» για να σχολιάσει την πρεμιέρα των playoffs της Super League, όπου η μάχη του τίτλου κορυφώνεται και κάθε βαθμός αποκτά τεράστια σημασία για κάθε μια από τις ελληνικές ομάδες.

Παράλληλα, θα συζητηθούν και τα φιλικά της Εθνική Ελλάδας , η οποία αντιμετωπίζει την Παραγουάη σήμερα στις 21:00 και την Ουγγαρία, σε δύο τεστ που θα δώσουν χρήσιμα συμπεράσματα για τη συνέχεια.

