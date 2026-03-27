Η δράση κορυφώνεται και το Football Talk επιστρέφει για να σχολιάσει όλα όσα έρχονται σε ένα «καυτό» ποδοσφαιρικό πρόγραμμα, με φόντο την πρεμιέρα των playoffs της Super League.

Τα βλέμματα στρέφονται στα δύο μεγάλα ντέρμπι που ανοίγουν την αυλαία. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στη μάχη του τίτλου. Την ίδια ώρα στη Τούμπα, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό σε ένα ακόμη ντέρμπι με τεράστιο ενδιαφέρον.

Η Εθνική Ελλάδας δίνει φιλική αναμέτρηση στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στην Παραγουάη στις 21:00, ενώ ακολουθεί νέο τεστ την Τρίτη απέναντι στην Ουγγαρία.

Οι Δημήτρης Σπηλιόπουλος, Σταμάτης Βούλγαρης, Νίκος Τζουάννης, Αντώνης Τσακαλέας και Νίκος Παπαδόπουλος θα μιλήσουν για τα τεκταινόμενα στη μάχη της κορυφής, ενώ παράλληλα θα παρουσιάσουν τις κορυφαίες ενδεκάδες της φετινής σεζόν στη Super League.

