Από σενάρια άλλο τίποτα. Μαθηματικά, κομπιουτεράκια, υπολογισμοί. Η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε. Τα Play Offs αρχίζουν. Έξι αγωνιστικές, έξι τελικοί. Στο κόλπο οι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ. Κομπάρσος, αλλά και ρυθμιστής, ο Παναθηναϊκός.

Το ερώτημα που τίθεται και εν προκειμένω τέθηκε από τους παρουσιαστές της εκπομπής Football Talk, που προβάλλεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στο YouTube των «Νέων», είναι αν η σειρά των αγώνων στη διαδικασία των Play Offs θα επηρεάσει την πορεία των διεκδικητών του τίτλου.

Η αυλαία της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος ήταν επεισοδιακή. Η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα δύο βαθμών, ο Ολυμπιακός ακολουθεί και ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από το Βόλο, για να βλέπει πλέον την κορυφή από το -3. Για να έχουμε εικόνα για τη συνέχεια της σεζόν, θα πρέπει κιόλας να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στις ισοβαθμίες έως το τέλος του πρωταθλήματος.

Στο βίντεο που μπορείτε να παρακολουθήσετε οι Δημήτρης Σπηλιόπουλος, Σταμάτης Βούλγαρης, Νίκος Τζουάννης, Αντώνης Τσακαλέας και Νίκος Παπαδόπουλος, αναφέρονται στη σειρά των αγώνων (την Τρίτη 24/3 η κλήρωση) που είναι να δώσουν οι ομάδες της κορυφής. Ξεκάθαρα, όλα τα παιχνίδια είναι ντέρμπι. Και εν μέσω των τριών φαβορί, ο Παναθηναϊκός, που καλείται να κάνει… χαλάστρα σε όποια ομάδα θα αντιμετωπίσει, ώστε να τερματίσει στην όσο το δυνατόν ψηλότερη θέση.

