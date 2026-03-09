Ποδοσφαιροκουβέντα στην εκπομπή Football Talk των «Νέων» (κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 14:00) για τη σπουδαία μάχη κορυφής της Super League. Στην 24η αγωνιστική ξεχώρισε το 0-0 στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ να… χαμογελά και να βρίσκεται στο +2 από τους διώκτες της, στην κορυφή του πρωταθλήματος. Τεσσάρα ο Παναθηναϊκός στη Λιβαδειά και πλώρη για τα Play Offs.

Τι δεν λειτούργησε καλά στον Ολυμπιακό και τι λείπει αυτό το διάστημα;

Ο ΠΑΟΚ των απουσιών έμεινε όρθιος στο «Γ. Καραϊσκάκης» και κέρδισε σε ψυχολογία.

To γκολ του Μουκουντί ήταν αρκετό στην ΑΕΚ για τρίποντο επί της ΑΕΛ και η 1η θέση είναι δική της.

Εμφατική νίκη πέτυχε ο Παναθηναϊκός στη Λιβαδειά κόντρα στον Λεβαδειακό και η 4η θέση είναι δική του.

Άλλες δύο αγωνιστικές για το φινάλε της κανονικής περιόδου

Στα άλλα ματς της αγωνιστικής ξεχώρισαν τα χαμένα πέναλτι του Άρη, όπως και τα… δάκρυα στην Τρίπολη. Μαίνεται η μάχη των θέσεων 5-8, όπως και η υπόθεση αποφυγής του υποβιβασμού.

Η συνέχεια της Super League αναμένεται “καυτή”, με άλλες δύο αγωνιστικές να απομένουν έως τη λήξη.

