Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς μίλησε στην ισπανική AS για το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, εκφράζοντας τα ανάμεικτα συναισθήματα που του άφησε η θητεία του στην Ελλάδα.

Ο Σέρβος μέσος, που φόρεσε τη φανέλα του «τριφυλλιού» από το καλοκαίρι του 2024, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η ομάδα δεν κατάφερε να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όπως τόνισε, αυτό είναι το στοιχείο που του αφήνει μια αίσθηση ανεκπλήρωτου.

Παρά την πικρία, πάντως, ο ίδιος στάθηκε με ιδιαίτερο σεβασμό απέναντι στον σύλλογο, χαρακτηρίζοντάς τον μεγάλο και υπογραμμίζοντας πως οι φίλαθλοί του αξίζουν να πανηγυρίσουν έναν σημαντικό τίτλο.

Ο νυν χαφ της Σαμπάμπ Αλ Αχλί αναφέρθηκε επίσης στη νέα σελίδα της καριέρας του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σχολιάζοντας –μεταξύ άλλων– και το επίπεδο ανταγωνιστικότητας του πρωταθλήματος σε σύγκριση με το ελληνικό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μαξίμοβιτς για τη θητεία του στον Παναθηναϊκό

«Είχα ένα σύντομο πέρασμα από την Ελλάδα κι έφυγα νιώθοντας λύπη που δεν μπορέσαμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός είναι ένας μεγάλος σύλλογος και οι οπαδοί του αξίζουν έναν μεγάλο τίτλο. Τώρα ζω μια πιο ήσυχη ζωή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και, προφανώς, το πρωτάθλημα είναι λιγότερο ανταγωνιστικό εδώ, αλλά παλεύουμε για τον τίτλο και είμαστε ακόμα στο Asian Champions League. Η ζωή έχει διάφορα στάδια».