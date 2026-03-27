Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκου, Κάιλ Γκάι, προχώρησε σε δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις, υποστηρίζοντας πως η G – League αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη λίγκα στον κόσμο σε επίπεδο ταλέντου. Μάλιστα, επισήμανε ότι έχει προσωπική εμπειρία και από τη Euroleague, ενισχύοντας το επιχείρημά του.

Η συγκεκριμένη άποψη δεν βρήκε σύμφωνους πολλούς φίλους του μπάσκετ, ενώ προξένησε και σκωπτική κριτική από εν ενεργεία παίκτες της EuroLeague. Συγκεκριμένα, οι Τζάσον Μπλόσομγκεϊμ και Έντι Ταβάρες αντέδρασαν με ειρωνικό τρόπο στα social media, εκφράζοντας τη διαφωνία τους μέσα από σχόλια και… γέλια.