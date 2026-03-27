Ο Ολυμπιακός έχασε χρυσή ευκαιρία στη Βαλένθια να «κλειδώσει» μια θέση στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας της Euroleague η οποία εξασφαλίζει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ στον δρόμο προς το φάιναλ φορ.

Πλέον κόντρα σε μια άλλη ισπανική ομάδα, τη Βασίλισσα της Ευρώπης Ρεάλ Μαδρίτης, στο ΣΕΦ στις 7 Απριλίου θα επιχειρήσει να πετύχει μια μεγάλη νίκη και να αγκαλιάσει εκεί το πολυπόθητο πλεονέκτημα έδρας.

Οι Πειραιώτες για να είναι σίγουροι χρειάζονται 3/4 νίκες στις αγωνιστικές που απομένουν. Θα περιμένουν φυσικά να δουν απόψε το βράδυ πού θα κάτσει η βαθμολογία (ο Ολυμπιακός έχει παίξει νωρίτερα το παιχνίδι του με την Παρί, εξού και δεν αγωνίζεται αυτή την αγωνιστική) αλλά από εκεί και πέρα εάν νικήσουν – όπως είναι το φυσιολογικό – τη Βιλερμπάν στη Γαλλία και με δεδομένο ότι τελευταία αγωνιστική φιλοξενούν την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ (που δείχνει να χάνει και το τρένο των play in) θέλουν απέναντι στη Ρεάλ να πετύχουν τη νίκη για να αγκαλιάσουν το πλεονέκτημα και να μη χρειάζεται να ψάξουν με το… μαχαίρι στον λαιμό πια το «διπλό» στη Σόφια επί της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Παράλληλα με τη Ρεάλ έχοντας χάσει στη Μαδρίτη, καλό είναι να μην τον «διπλώσει» στο 2-0 όπως έκανε η Βαλένθια (η οποία είναι αγκαλιά πλέον με την τετράδα αφού εκτός του Παναθηναϊκού τα υπολειπόμενα παιχνίδια της είναι με ομάδες που δεν έχουν τύχη να μπουν στη δεκάδα), ενώ τη Χάποελ την έχει νικήσει με +4 στο ΣΕΦ και μπορεί να παίξει και με τη – μικρή – διαφορά.

Οπως και να έχει οι Ερυθρόλευκοι πρέπει να βρουν τρόπο να τελειώνουν τα παιχνίδια όταν αυτά πάνε στις τελευταίες φάσεις, γιατί έτσι κι αλλιώς στο φάιναλ φορ εάν βρεθούν (είναι ο μεγάλος τους στόχος να διεκδικήσουν το τρόπαιο στην Αθήνα) τα παιχνίδια είναι νοκάουτ, ημιτελικοί και ο τελικός.

Πάντως ήδη, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ, το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι sold out.

Το μέλλον του ΣΕΦ

Στη Βαλένθια, ο αγώνας έγινε στο πιο σύγχρονο γήπεδο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, τη Roig Arena χωρητικότητας 15.600 θεατών, με το κόστος κατασκευής της να αγγίζει τα 280 εκατομμύρια και το οποίο βρίσκεται πλησίον της παραδοσιακής έδρας, τη Φοντέτα.

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού πήραν (πολλές) ιδέες, είδαν πράγματα σε μια πολυμορφική αρένα που από την πρώτη μέρα λειτουργίας της (από τον περασμένο Σεπτέμβριο) είχαν ήδη γίνει sold out όλες οι θέσεις για μουσικές εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες από τις 12 Σεπτεμβρίου και μετά.

Μετά τους τελικούς πρωταθλήματος τον Ιούνιο, το ΣΕΦ θα θυμίζει εργοτάξιο, με άμεσες εργασίες στον εσωτερικό χώρο και κυρίως τον αγωνιστικό, ενώ σε βάθος χρόνου έως το 2028 – που αναμένεται να τελειώσουν οι εργασίες – θα έχει διαμορφωθεί ένα σχεδόν εντελώς μεταμορφωμένο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με όλες τις απαιτούμενες εργασίες (και εξωτερικά, ιδιαίτερα με την πολύπαθη στέγη που θα στεγανοποιηθεί έπειτα από δεκαετίες).