Η Μονακό συνεχίζει να δίνει μάχη εντός κι εκτός παρκέ, καθώς τα οικονομικά της προβλήματα παραμένουν έντονα, με το ίδιο το Πριγκιπάτο να παρεμβαίνει δυναμικά για να στηρίξει τον σύλλογο.

Οι Μονεγάσκοι αντιμετωπίζουν τον Παναθηναϊκό στο «T-Center» για την 34η αγωνιστική της EuroLeague, σε μια αναμέτρηση υψηλής σημασίας, την ώρα που τα εξωαγωνιστικά ζητήματα πιέζουν ασφυκτικά την ομάδα.

Πέρα από τους τραυματισμούς, με πιο πρόσφατη την περίπτωση του Ντάνιελ Τάις, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο οικονομικό κομμάτι. Το τελευταίο διάστημα υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολο για τον σύλλογο, με τις υποχρεώσεις να συσσωρεύονται και την κατάσταση να γίνεται οριακή.

Ήδη από τις αρχές Μαρτίου, το Πριγκιπάτο ανέλαβε ενεργό ρόλο στη στήριξη, καταβάλλοντας περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη άμεσων αναγκών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της ομάδας. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η συνολική ενίσχυση ενδέχεται να φτάσει έως και τα 15 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η ομάδα, που ανήκει στον Ρώσο επιχειρηματία Αλεξέι Φεντορίτσεφ, εξακολουθεί να βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση, με κρίσιμα ραντεβού να πλησιάζουν. Στις 3 Απριλίου έχει προγραμματιστεί δικαστική ακρόαση που θα κρίνει σημαντικές πτυχές της οικονομικής της κατάστασης.

Παράλληλα, η διοίκηση καλείται να παρουσιάσει προϋπολογισμό για την επόμενη χρονιά έως τις 15 Μαΐου, ενώ μέχρι τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να ρυθμιστεί και το ζήτημα της αποπληρωμής των κρατικών δανείων που κρατούν τον σύλλογο «ζωντανό».