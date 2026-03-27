Με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ξεκινούν σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, οι εργασίες του 4ου τακτικού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, που θα διαρκέσει έως την Κυριακή 29 Μαρτίου και πραγματοποιείται στο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο. Η Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνει ότι η κορυφαία εσωκομματική διαδικασία δεν θα έχει μόνο οργανωτικό χαρακτήρα, αλλά θα λειτουργήσει και ως πεδίο ανάδειξης πολιτικού στίγματος για τη νέα περίοδο.

Η έναρξη πραγματοποιείται με ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Από νωρίς το απόγευμα, εκατοντάδες στελέχη και μέλη του κόμματος καταφθάνουν στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο, λαμβάνοντας τις θέσεις τους ενόψει της κρίσιμης τριήμερης πολιτικής διαδικασίας.

Παρόντες πρώην υπουργοί και στελέχη: Απόστολος Κακλαμάνης, Κώστας Λαλιώτης, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, Κώστας Γείτονας, Βαγγέλης Αργύρης, Γιώργος Λιάνης, ο εκδότης Ηλίας Λιβάνης, ο Νικόλας Φαραντούρης.

Οι εκλεγμένοι σύνεδροι προσέρχονται στην είσοδο για να παραλάβουν τις διαπιστεύσεις τους, με αποτέλεσμα να παρατηρείται πρόσκαιρος συνωστισμός λόγω της αυξημένης προσέλευσης και των απαραίτητων ελέγχων ασφαλείας πριν από την είσοδο στον χώρο. Σε κάθε θέση έχει τοποθετηθεί σημαία του ΠΑΣΟΚ, καθώς και ερωτηματολόγιο σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες που καλείται να θέσει το κόμμα, με βάση τα σημαντικότερα ζητήματα όπως τα αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες. Το σκηνικό πλαισιώνουν μεγάλοι ηλεκτρονικοί πίνακες που προβάλλουν τα συνθήματα του ΠΑΣΟΚ, καθώς και πλακάτ για το 4ο τακτικό συνέδριο.

Πρωτόπαπας: «Δεν έχουμε αναταράξεις, έχουμε απόψεις – Βρήκαμε λύση και σε αυτό που έλεγε ο Χάρης Δούκας για τη Νέα Δημοκρατία»

Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Πρωτόπαπας δήλωσε κατά την έναρξη του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ:

«Ένα συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είναι πάντα ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός. Θα πάρουμε αποφάσεις για την τελευταία ευθεία προς τις εκλογές. Αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την πολιτική μας, με τις προτεραιότητες τις πολιτικές μας, με τις συνεργασίες μας, με τον διάλογο με τα άλλα κόμματα και τη διεύρυνσή μας. Μια σειρά πολύ σημαντικά ζητήματα γιατί πρέπει να διεκδικήσουμε τη νίκη στις εκλογές. Είναι απαίτηση των πολιτών για πολιτική αλλαγή και αυτό νομίζω ότι ισχύει για όλους μας».

Ερωτηθείς για τη μεγάλη διαφορά που έχει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις ο κ. Πρωτόπαπας τόνισε ότι «οι διαφορές είναι για να ανατρέπονται», ενώ για τις εσωκομματικές αντιδικίες σημείωσε:

«Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα μονολιθικό κόμμα, έτσι, και η κατεύθυνσή του πρέπει να γίνεται μέσα από τη σύνθεση αυτών των απόψεων και των προτάσεων που κατατίθενται. Δεν είναι αναταράξεις, δεν φεύγει κανείς. Υπάρχουν απόψεις όμως αυτό πρέπει να το καταλάβουμε ότι είναι σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο και αυτές πρέπει να συζητούνται. Να, να σας πω ένα παράδειγμα; Συζητήσαμε και βρήκαμε λύση τελικά σε αυτό που έλεγε ο Χάρης ο Δούκας για το, για την πρόταση, για τη μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Έγινε συζήτηση με την πρόταση του Κώστα Σκανδαλίδη και νομίζω ότι βρίσκουμε λύση. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ και έτσι προχωράει μπροστά»

Λιάνης: «Δεν θέλω καμία διαμάχη, θα πάμε πολύ πιο ψηλά μετά το Συνέδριο»

«Εγώ βλέπω την αύρα που έχει το συνέδριο, που δείχνει ότι είναι αύρα ενωτική και εύχομαι να δικαιωθώ. Κάθε συνέδριο είναι μια καινούργια αφετηρία. Θεωρώ ότι πρέπει να περάσουμε αυτό το διήμερο με αγάπη και αλληλεγγύη, αλληλεγγύη ανθρώπινη και κομματική. Δεν θέλω καμία δηλαδή διαμάχη να δω στα μάτια μου και πιστεύω ότι μετά από αυτό θα πατήσουμε στον ίσιο δρόμο για να πάμε πολύ πιο ψηλά από εκεί που είμαστε» δήλωσε ο Γιώργος Λιάνης στο Orange Press Agency, λίγο πριν την επίσημη έναρξη του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Γιαννακοπούλου: «Κανένα περιθώριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, που έχει κάνει κουρελόχαρτο το κράτος δικαίου»

Η Νάντια Γιαννακοπούλου, φτάνοντας στον χώρο του Συνεδρίου, δήλωσε:

«Είναι μια κρίσιμη στιγμή, αλλά νομίζω ότι είναι ένα συνέδριο για το οποίο είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη. Είναι ένα συνέδριο επανεκκίνησης του κόμματός μας, ένα συνέδριο προωθητικής σύνθεσης, ένα συνέδριο ακόμα περαιτέρω αποσαφήνισης του στίγματος μας, της αντιπολιτευτικής στρατηγικής μας και νομίζω ότι θα βγούμε, πιστεύω ακράδαντα, όχι απλά νομίζω, ότι θα βγούμε πολύ πιο δυνατοί, πολύ πιο ενωμένοι, προκειμένου να κάνουμε την πορεία μας προς το λαό ακόμα πιο αποτελεσματική και να γίνουμε η έκφρασή του και αυτοί που θα φέρουν την πολιτική ανατροπή στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν».

Ερωτηθείσα για τον διάλογο περί συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία που ανακινήθηκε το τελευταίο διάστημα, η Νάντια Γιαννακοπούλου τονίζει:

«Είναι ξεκάθαρο και το έχει κάνει σαφές ο Πρόεδρός μας και όλοι μας βεβαίως, ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο περιθώριο. Γιατί εμείς παλεύουμε για να υπάρξει πολιτική αλλαγή απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει αποτύχει. Σε μια κυβέρνηση που δεν έχει να δώσει τίποτα πια περισσότερο στην Ελλάδα και στους Έλληνες πολίτες που έχει κάνει κουρελόχαρτο το κράτος δικαίου. Εμείς λοιπόν νομίζω ότι μετά από έντονο διάλογο και προσπάθεια σύνθεσης, έχει συμπεριληφθεί στο κείμενο της πολιτικής διακήρυξης μία τέτοια έκφραση, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ρόλο σε καμία περίπτωση κυβερνητικού εταίρου. Άρα νομίζω ότι το ζήτημα όλο αυτό έχει λυθεί επί της ουσίας. Να μην διαφωνούμε για πράγματα στα οποία συμφωνούμε και συμφωνούμε όλοι»

Νικόλας Φαραντούρης: «Είναι ένα προσκλητήριο προοδευτικών δυνάμεων για το οποίο αισιοδοξώ βαθύτατα»

Από τα πρώτα του λεπτά «βγάζει» ειδήσεις το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Λίγο μετά τις επτά, στο κλειστό του Tae Kwon Do έκανε την εμφάνισή του ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαραντούρης.

Είπε ότι το Συνέδριο «είναι μια γιορτή δημοκρατίας. Είναι ένα δημοκρατικό προσκλητήριο. Θεωρώ ότι είναι στο χέρι μας να αποδείξουμε ότι η συστράτευση των δημοκρατικών δυνάμεων είναι εφικτή και νομίζω ότι η σημερινή συνάντησή μας δεν προοιωνίζεται τίποτα περισσότερο από αυτό. Είναι ένα προσκλητήριο δημοκρατικών δυνάμεων για το οποίο αισιοδοξώ βαθύτατα».

Ερωτηθείς αν σκέφτεται να συμπράξει με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Φαραντούρης απάντησε ως εξής:

«Αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να ενώσουμε τις φωνές μας στο πεδίο με κοινές δράσεις και από εκεί και πέρα η πολιτική κομματική συστράτευση έπεται. Ο κόσμος θέλει λύσεις, θέλει απαντήσεις στα προβλήματά του και κυρίως ένα συγκροτημένο εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα. Και αυτό μόνο συγκροτημένοι, σοβαροί και στιβαροί φορείς μπορούν να το εκπονήσουν και να το εγγυηθούν».

Διαμαντοπούλου: «Να αποδείξουμε ότι είμαστε κόμμα εξουσίας – Άνευ ουσίας η συζήτηση για συνεργασία με τη ΝΔ»