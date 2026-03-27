Η αντίστροφη μέτρηση για την είσοδο στην εαρινή περίοδο ξεκίνησε και, όπως κάθε χρόνο, το τίμημα για το περισσότερο φως είναι η «απώλεια» μίας ώρας ύπνου, λόγω της αλλαγής ώρας.

Την προσεχή Κυριακή, 29 Μαρτίου, στις 03:00 τα ξημερώματα, τα ρολόγια μας θα δείξουν 04:00, σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής ώρας για τους επόμενους επτά μήνες. Το μέτρο αυτό, που στη σύγχρονη Ελλάδα εφαρμόζεται ανελλιπώς από το 1975 ως απάντηση στην ενεργειακή κρίση της δεκαετίας του ’70, συνεχίζει να διχάζει τους πολίτες, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αποφασίσει την κατάργηση της εναλλαγής ήδη από το 2021 —μια συζήτηση που στη χώρα μας «πάγωσε» λόγω της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού.

​ «Καλοκαιριάζουμε για τα καλά»

Για πολλούς, πλέον, η αλλαγή αυτή αποτελεί το σύνθημα για την έλευση του καλοκαιριού. «Φυσικά είναι πολύ ωραίο πράγμα η αλλαγή ώρας» δήλωσε μια κυρία στο Orange Press Agency, τονίζοντας με ενθουσιασμό πως «καλοκαιριάζουμε για τα καλά, το φως είναι πάντα προτιμότερο από το σκοτάδι».

«Δεν έχει κανένα νόημα η αλλαγή ώρας»

Στον αντίποδα, η κυρία Μαρία εμφανίστηκε αρκετά πιο σκεπτική. «Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα όφελος για μία ώρα. Να την κάνουν όπως ήταν η παλιά μας η ώρα, αυτή είναι η κανονική μας ώρα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί, «δεν με ενοχλεί και κάτι αλλά θέλω να είναι σταθερή. Τώρα άντε θα αλλάξουμε μια ώρα μπροστά, μπερδευόμαστε λίγο. Και πάλι σου λέω δεν έχει νόημα για μένα» υπογραμμίζει, παραδεχόμενη, ωστόσο, ότι «θέλουμε περισσότερο φως, δεν θέλουμε σκοτάδι, είναι νομίζω λογικό αυτό».

​ «Ίσως επειδή έχω συνηθίσει το βρίσκω ακόμη σκόπιμο, μου αρέσει να σκοτεινιάζει πιο αργά»

Ο Βασίλης, ως άνθρωπος που ξυπνά νωρίς, βρίσκει τη διαδικασία απόλυτα λογική. «Ξυπνώντας πρωί νομίζω ότι η διαφορά είναι ήδη αισθητή και το νόημα της αλλαγής υπαρκτό» ανέφερε στο Orange Press Agency προσθέτοντας ότι «προτιμά προσωπικά να σκοτεινιάζει πιο αργά το βράδυ» και πως «ίσως επειδή έχω συνηθίσει το βλέπω (το μέτρο) ακόμη σκόπιμο».

Για τον ίδιο, όπως προσθέτει, «δεν σημαίνει κάτι», το γεγονός ότι σε κάποιες χώρες έχει καταργηθεί η αλλαγή ώρας και σε άλλες παραμένει ακόμη το μέτρο.

​«Λεφτά να ψωνίζουμε, όχι αλλαγές στο ρολόι»

Την επιστημονική πλευρά της εξοικονόμησης ενέργειας θύμισε η κυρία Φραγκίσκη. «Είναι απαραίτητο καθώς δεν ανοίγουμε φώτα από νωρίς για χάρη της βιομηχανίας και της οικονομίας» επισήμανε, αν και δεν παρέλειψε να εκφράσει ένα παράπονο για το βιοτικό επίπεδο: «Είμαστε μια πολύ μικρή χώρα, μια φτωχή χώρα. Συγκρινόμαστε με την Ευρώπη μόνο σε τέτοια θέματα, ενώ σε τιμές και σε μισθούς είμαστε οι χειρότεροι».

Στον ίδιο τόνο, η κυρία Ελένη φαίνεται να θεωρεί τη συζήτηση για την αλλαγή ώρας δευτερεύουσα μπροστά στα προβλήματα της επιβίωσης. «Δεν με πειράζει εμένα και τώρα, καλά είναι και αν αλλάξει, αφού αλλάζει κάθε χρόνο. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για την ώρα. Την ακρίβεια να δούμε Η ώρα να αλλάξει, λεφτά να ψωνίζουμε… Δεν βλέπετε; Ο κόσμος υποφέρει» τονίζει, λέγοντας ότι η μόνη πραγματική αλλαγή θα είναι ότι «θα ξημερώνει πιο πριν».

«Η πρώτη μέρα δύσκολη, μετά όλα συνηθίζονται»

Αντίθετη με την αλλαγή ώρας είναι και η κυρία Γεωργία. «Κανονικά δεν θα έπρεπε να την αλλάζουν νομίζω, από παλιά που ξεκινήσανε. Να μην έχουμε και αυτό το άγχος. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Μια ώρα μπρος… την πρώτη μέρα μόνο (με απασχολεί). Τις άλλες όλα καλά» προσθέτει, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι της αρέσει το γεγονός ότι η αλλαγή σηματοδοτεί την έλευση της άνοιξης και της καλοκαιρίας.

Υπενθυμίζεται ότι η χειμερινή ώρα θα επανέλθει στις 25 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Κυριακή, με τους δείκτες των ρολογιών να γυρίζουν μία ώρα πίσω.