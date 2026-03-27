Τις δραματικές εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του άτυχου δύτη συμπληρώνει η συγκλονιστική μαρτυρία του φίλου του, ο οποίος κατάφερε να σωθεί.

Το βράδυ της περασμένης Κυριακής, ο 27χρονος προσπαθούσε να εξηγήσει στους διασώστες όσα εκτυλίχθηκαν σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια σημεία, το λεγόμενο «Πηγάδι του Διαβόλου». Εκεί, ο 34χρονος παρασύρθηκε από ισχυρά ρεύματα, παγιδεύτηκε σε σήραγγα και έχασε τη ζωή του.

Ο εκπαιδευτής σπηλαιοκαταδύσεων Σπύρος Κόλλας ανέφερε ότι ο φίλος του θύματος αντέδρασε υποδειγματικά, εξαντλώντας κάθε πιθανότητα για να τον σώσει.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του 27χρονου στο Livew News, οι δύο δύτες βρίσκονταν σε απόσταση μόλις τριών μέτρων, όταν το ρεύμα ενισχύθηκε απότομα.

«Μέσα σε δύο δευτερόλεπτα τον είδα να χάνεται από το οπτικό μου πεδίο», περιέγραψε.

Στην προσπάθειά του να τον βοηθήσει, του έριξε σκοινί, όμως η επιχείρηση απέτυχε. «Έπιασε το σκοινί, τραβούσα κι εγώ, τραβούσε κι εκείνος, αλλά δεν άντεξε το βάρος και κόπηκε», είπε χαρακτηριστικά.

Η τραγωδία φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους κινδύνους της περιοχής. Ο Ηλίας Περιμένης θυμάται μια αντίστοιχη εμπειρία στο ίδιο σημείο το 1977, περιγράφοντας τις ασφυκτικές πιέσεις και τον φόβο που ένιωσε, φτάνοντας –όπως λέει– μια ανάσα από τον θάνατο.

Σήμερα, οι γονείς του 34χρονου βιώνουν τον δικό τους Γολγοθά, ενώ η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του αναμένεται να ξεκινήσει αύριο.