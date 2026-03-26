Στον εξοπλισμό του βρέθηκε κάμερα, η οποία κατέγραψε μέρος της δραματικής του προσπάθειας να παραμείνει στη ζωή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βίντεο δείχνει τον άτυχο άνδρα να παρασύρεται από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, ενώ η καταγραφή σταματά όταν εξαντλείται η μπαταρία – τη στιγμή που εκείνος ήταν ακόμη ζωντανός.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως ο 34χρονος πάλεψε για αρκετή ώρα, καθώς διέθετε φιάλη οξυγόνου. Ωστόσο, είχε ήδη καταναλώσει σημαντική ποσότητα, καθώς νωρίτερα πραγματοποιούσε υποβρύχιες διαδρομές με φίλο του για περίπου 70 λεπτά.

Η σορός του εντοπίστηκε εγκλωβισμένη σε υποθαλάσσια σήραγγα, σε βάθος 30 μέτρων. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσβατο και επικίνδυνο σημείο, γεγονός που καθιστά την επιχείρηση ανάσυρσης ιδιαίτερα απαιτητική.

Οι εξειδικευμένοι σπηλαιοδύτες που θα επιχειρήσουν γνωρίζουν πλέον το ακριβές σημείο, ωστόσο απαιτείται ειδική προετοιμασία, εξοπλισμός και χρήση ειδικών μειγμάτων αερίων ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια της αποστολής.

Η επιχείρηση ανάσυρσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από πηγές του Λιμενικού, ο δύτης παρασύρθηκε από τα ισχυρά ρεύματα και εγκλωβίστηκε μέσα σε υποθαλάσσιο τούνελ, όπου και σφήνωσε. Εκεί φαίνεται πως έχασε την ψυχραιμία του. Ο πανικός τον οδήγησε σε ταχύτερη κατανάλωση οξυγόνου, με αποτέλεσμα να εξαντληθούν τα αποθέματά του και να επέλθει ο θάνατος.