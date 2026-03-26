Με μια λιτή αλλά βαθιά φορτισμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η μητέρα του 34χρονου δύτη που έχασε τη ζωή του στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη αποχαιρέτησε το παιδί της.

«R. I. P. αγόρι μου», έγραψε, συνοδεύοντας τα λόγια της με φωτογραφία του γιου της. Φίλοι και συγγενείς έσπευσαν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους, με τη μητέρα να απαντά σε μήνυμα γνωστού της: «Το παιδί μας χάθηκε…», αποτυπώνοντας τον ανείπωτο πόνο της οικογένειας.

Πλήθος τα σχόλια συμπαράστασης του κόσμου στο προφίλ της.

«Ήταν άψογα προετοιμασμένος»

Την ίδια ώρα, μέσα από αναδημοσίευση ανάρτησης ενός έμπειρου δύτη που βουτάει όπως ισχυρίζεται 26 χρόνια στο «Πηγάδι του Διαβόλου», η μητέρα του 34χρονου επιχειρεί να αναδείξει την εμπειρία και την κατάρτιση του γιου της στην κατάδυση. Ο κ. Δρόσος τονίζει ότι ο 34χρονος ήταν άψογα προετοιμασμένος και καταρτισμένος και ότι καλό θα ήταν όσοι σχολιάζουν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης να δείξουν σεβασμό…

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Διαβάζω και ακούω διάφορα για το τραγικό συμβάν που έγινε με τον δύτη που χάθηκε στα λιμανάκια Βουλιαγμένης. Ο άνθρωπος δεν ήταν απλός ένας δύτης ήταν εκπαιδευτής με άψογη τεχνική και εμπειρία. Ήταν πιλότος (κυβερνήτης) στο επάγγελμα όπως ήμουν και εγώ, έχω κάνει εκπαίδευση simulator μαζί του στα airbus όπως και καταδύσεις επίσης μαζί του, ήταν άψογος και πειθαρχημένος στα πάντα μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια.

Η κατάδυση του ήταν με σύστημα κλειστού κυκλώματος (Closed Circuit Rebreather – CCR) είναι μια προηγμένη μέθοδος κατάδυσης που χρησιμοποιεί εξειδικευμένο εξοπλισμό, γνωστό ως αναπνευστική συσκευή κλειστού κυκλώματος (rebreather). Σε αντίθεση με το παραδοσιακό αυτόνομο καταδυτικό σύστημα ανοικτού κυκλώματος (SCUBA), το οποίο απελευθερώνει τις αναπνοές του δύτη στο νερό, το κλειστό κύκλωμα ανακυκλώνει το εκπνεόμενο.

Σαν εκπαιδευτής και δύτης βουτάω 26 χρόνια στο σημείο (πηγάδι) και με αυτόνομη και με ελεύθερη κατάδυση. Δεν μπορώ να πω τι έχει γίνει, γιατί πολύ απλά μπορεί να έχουν συμβεί χιλιάδες πράγματα ,όπως και σε μια πτήση …που έχουν συμβεί αρκετά περιστατικά …( Και όλοι μετά έχουν άποψη και γνώμη ).

Παρακαλώ σεβασμός στον νέο άνθρωπο να βρεθεί η σορός του και να τιμηθεί όπως πρέπει.

ΥΓ: Ο κάθε άσχετος και άσχετη να μην εκφέρουν άποψη γιατί είναι προσβολή στο παλικάρι ..ας κάτσουν στη tv και το νετφλιξ και να φάνε τα σουβλάκια τους και τις πίτσες τους και ας αφήσουν τα σχόλια …» αναφέρει ο κ. Δρόσος σε ανάρτηση του στο Facebook.

Υπενθυμίζεται ότι οι τελευταίες στιγμές του δύτη καταγράφηκαν σε βίντεο από τον ίδιο καθώς είχε κάμερα απάνω του. Η σορός του αναμένεται να ανασυρθεί το Σάββατο καθώς έχει σφηνώσει.