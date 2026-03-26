Η προθεσμία για κατάθεση δελτίου απογραφής για τους στρατεύσιμους της κλάσης 2030 (γεννημένους το έτος 2009) λήγει στις 30 Απριλίου 2026, όπως υπενθυμίζει με σημερινή του ανακοίνωση το Γενικό Επιτελείο Εθνικής ‘Αμυνας.

Οι στρατεύσιμοι, που παραβαίνουν την προαναφερόμενη υποχρέωση, υπέχουν πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 178 του ν.5265/2026 (Α’ 3).

Η κατάθεση του δελτίου μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με χρήση κωδικών taxisnet, μεταβαίνοντας στην κατηγορία «Στράτευση», υποκατηγορία «Απογραφή» και εν συνεχεία στην υπηρεσία «Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων».

Εναλλακτικά, οι στρατεύσιμοι μπορούν να καταθέσουν δελτίο απογραφής προσερχόμενοι σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, για τους διαμένοντες στην Ελλάδα, ή σε Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό.

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την διαδικασία της κατάθεσης δελτίου απογραφής είναι διαθέσιμες στον ιστότοποτου Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.stratologia.gr.