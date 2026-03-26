Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 9:30 το πρωί, όταν δύο αστυνομικοί έφτασαν σε οικία επί της οδού Ροστοβίου στους Αμπελόκηπους. Η αποστολή τους ήταν να μεταφέρουν έναν 35χρονο ημεδαπό (γεννημένο το 1991) σε ψυχιατρικό κατάστημα, στο πλαίσιο εκτέλεσης εντολής για ακούσια νοσηλεία.

Μόλις ο άνδρας αντιλήφθηκε την παρουσία των αρχών και κατάλαβε τον σκοπό της επίσκεψης, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Άνοιξε ξαφνικά την πόρτα και, κρατώντας ένα τσεκούρι, επιτέθηκε με μανία εναντίον τους.

Από θαύμα γλίτωσαν τα χειρότερα

Μέσα στην αναταραχή, ο δράστης κατάφερε να χτυπήσει τον έναν αστυνομικό στο κεφάλι. Ευτυχώς, το χτύπημα δεν προκάλεσε σοβαρή βλάβη. Ο τραυματίας αστυνομικός διακομίσθηκε άμεσα στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.

Ανθρωποκυνηγητό στην περιοχή

Εκμεταλλευόμενος τη σύγχυση των δευτερολέπτων μετά την επίθεση, ο 35χρονος κατάφερε να διαφύγει από το σημείο και πλέον αναζητείται από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έχουν «χτενίσει» τους γύρω δρόμους των Αμπελοκήπων.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άνδρας αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και έχει απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν. Η γειτονιά παραμένει ανάστατη, καθώς η επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

