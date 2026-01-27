Την εξαφάνιση της 35χρονης Κατερίνας Μπούμη από την περιοχή των Αμπελοκήπων στην Αθήνα γνωστοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωση που εκδόθηκε το βράδυ της Τρίτης, 27 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα ίχνη της Κατερίνας Μπούμη αγνοούνται από την 1η Ιουνίου, όταν χάθηκαν τα ίχνη της στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Η ενημέρωση για την εξαφάνιση έφτασε στο «Χαμόγελο του Παιδιού» στις 27 Ιανουαρίου 2026, και αμέσως δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της.

Όπως αναφέρεται, η δημοσιοποίηση κρίθηκε αναγκαία, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή της 35χρονης γυναίκας.

Η Κατερίνα Μπούμη έχει ύψος 1,70 μέτρα, είναι αδύνατη, με καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με την εξαφάνιση, παρακαλείται να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017, σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την υπόθεση.