Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στους Αμπελόκηπους, όπου μια 40χρονη οδηγός προκάλεσε φθορές σε συνολικά 14 οχήματα, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το συμβάν συνέβη λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, την ώρα που η γυναίκα προσπαθούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό της.

Οι ζημιές εντοπίστηκαν σε οχήματα που ήταν σταθμευμένα στις οδούς Κανδάνου, Μεσσηνίας, Καλαμών και Τρικάλων. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία.

Όπως διαπιστώθηκε από το αλκοτέστ, η 40χρονη – ομογενής από τη Νέα Ζηλανδία – είχε ποσοστό αλκοόλ στο αίμα της 0,78, γεγονός που επιβεβαίωσε την κατάσταση μέθης στην οποία βρισκόταν τη στιγμή του συμβάντος.