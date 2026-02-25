Μεθυσμένη οδηγός προκάλεσε αλυσιδωτά τροχαία το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας στον Άλιμο, όταν το λευκό αυτοκίνητό της έπεσε πάνω σε έντεκα παρκαρισμένα οχήματα. Κάτοικοι της περιοχής και ιδιοκτήτες των ΙΧ έτρεξαν για να την σταματήσουν, καθώς επιχειρούσε να απομακρυνθεί από το σημείο.

«Άκουγα τα ‘μπαμ’»

Η ένταση στην περιοχή ανέβηκε γρήγορα, καθώς οι κάτοικοι άκουγαν τους διαδοχικούς θορύβους από τα χτυπήματα. Μιλώντας στο Live News, ιδιοκτήτες των οχημάτων περιέγραψαν τις στιγμές πανικού που έζησαν.

«Άκουγα τα ‘μπαμ’ όπως έβρισκε στα αυτοκίνητα», ανέφερε ένας από τους παθόντες. Η γυναίκα προσπάθησε να φύγει, όμως δεν τα κατάφερε. Το αλκοτέστ που της έκαναν οι αστυνομικοί έδειξε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, ακατάλληλη για οδήγηση.

«Θα μπορούσε να γίνει και κάτι χειρότερο», είπε άλλος κάτοικος, τονίζοντας πως το γεγονός ότι υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές είναι ανακουφιστικό δεδομένης της κατάστασης της οδηγού.

«Ήταν σίγουρα πάρα πολύ μεθυσμένη», συμπλήρωσε ακόμη ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Σύλληψη και προσαγωγή

Σε βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας φαίνεται το λευκό αυτοκίνητο να απομακρύνεται από το στενό του Αλίμου μετά τα αλλεπάλληλα χτυπήματα. Η οδηγός, ωστόσο, δεν κατάφερε να αποφύγει τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

«Έλεγε ‘σιγά, τι έκανα’», ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, σημειώνοντας πως η γυναίκα έδειχνε να μην έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος της ζημιάς που προκάλεσε.

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που υπέστησαν ζημιές βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τις διαδικασίες αποκατάστασης των ΙΧ τους, ενώ η 60χρονη οδηγός συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την τύχη της.

Οι εικόνες από την κάμερα ασφαλείας αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα του κινδύνου που εγκυμονεί η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ — μια πράξη που μπορεί να έχει απρόβλεπτες και επικίνδυνες συνέπειες για όλους τους χρήστες του δρόμου.