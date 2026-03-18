Ένα τραγικό περιστατικό συγκλόνισε το απόγευμα της Τετάρτης 18 Μαρτίου την περιοχή των Αμπελοκήπων, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στους κατοίκους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 30 ετών, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, έπεσε από προβολέα φωτισμού, που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του τοπικού γηπέδου. Η πτώση αποδείχθηκε μοιραία, καθώς ο άνδρας έχασε τη ζωή του ακαριαία, πριν προλάβει να του παρασχεθεί οποιαδήποτε βοήθεια.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο του άνδρα επί τόπου, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά για τη συλλογή στοιχείων.

Από τα έως τώρα δεδομένα της αστυνομικής έρευνας δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν τον άνδρα στο σημείο και στην πτώση.

Η σορός μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.