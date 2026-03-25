Δεν είχαν αίσιο τέλος οι έρευνες για τον 34χρονο δύτη που αγνοούνταν από την Κυριακή, στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, καθώς νωρίτερα εντοπίστηκε η σορός του σε μεγάλο βάθος.

Η επιχείρηση ανάσυρσης δεν θα πραγματοποιηθεί άμεσα, καθώς απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός λόγω του μεγάλου βάθους και της επικινδυνότητας του σημείου. Οι διασώστες δύτες αναμένεται να επιχειρήσουν με ειδικά μίγματα αερίων στα καταδυτικά τους μέσα, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν ότι η επιχείρηση θα γίνει το Σάββατο (28/3).

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη (24/3), τα σωστικά συνεργεία είχαν ήδη εντοπίσει ένα βατραχοπέδιλο και ένα καταδυτικό σκούτερ, ενδείξεις που οδήγησαν τελικά στον εντοπισμό του δύτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 34χρονος είχε εξαφανιστεί το μεσημέρι της Κυριακής (22/3), όταν καταδύθηκε μαζί με άλλον δύτη. Ο δεύτερος κατάφερε να ανέβει στην επιφάνεια και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές, ξεκινώντας έτσι την επιχείρηση εντοπισμού.