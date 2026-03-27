Για το πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης, μέσω του οποίου θα αποκτήσουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες 6.500 άτομα άνω των 65 ετών και άτομα με αναπηρία, τις «Νταντάδες της Γειτονιάς», την Κοινωνική Αντιπαροχή, αλλά και για ζητήματα της επικαιρότητας μίλησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου στον τηλεοπτικό σταθμό Action24.

Σε ό,τι αφορά την Ψηφιακή Ενδυνάμωση, η υπουργός σημείωσε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα που απαντά σε μια νέα μορφή ανισότητας, την ψηφιακή. Όπως εξήγησε, το πρόγραμμα αφορά πολίτες άνω των 65 ετών και άτομα με αναπηρία άνω του 50%, και έχει ως στόχο την εξοικείωσή τους με τις σύγχρονες τεχνολογίες, από τη χρήση υπηρεσιών του gov.gr και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές έως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από ένα πανελλαδικό δίκτυο 194 Κόμβων Ψηφιακής Ενδυνάμωσης, εκ των οποίων οι 120 λειτουργούν σε δημοτικές δομές για ηλικιωμένους και οι 74 σε δομές φορέων αναπηρίας σε όλη τη χώρα. Όσοι έχουν επιλεγεί, θα ενημερωθούν το προσεχές διάστημα, προκειμένου να προσέλθουν στον αντίστοιχο Κόμβο, όπου θα ξεκινήσει η εκπαίδευσή τους.

Μιχαηλίδου: Για πολλούς παππούδες και γιαγιάδες η ψηφιακή πραγματικότητα μοιάζει απρόσιτη

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου είχε δηλώσει παλαιότερα: «Για πολλούς παππούδες και γιαγιάδες, αλλά και για άτομα με αναπηρία, η ψηφιακή πραγματικότητα μοιάζει απρόσιτη, σύνθετη και αποθαρρυντική. Από ένα ραντεβού στον γιατρό μέχρι μια απλή ηλεκτρονική αίτηση ή μια βιντεοκλήση με τα παιδιά και τα εγγόνια τους, η τεχνολογία δεν είναι αυτονόητη για όλους. Με τους Κόμβους Ψηφιακής Ενδυνάμωσης θέλουμε να κάνουμε το αυτονόητο: να δώσουμε σε όλους τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και υποστήριξη. Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα που απαντά σε πραγματικές ανάγκες και φέρνει την τεχνολογία πιο κοντά στον άνθρωπο, μέσα από τη συνεργασία με τους Δήμους και τους αρμόδιους φορείς».