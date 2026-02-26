Αρκετές αναφορές για προβλήματα στην υπηρεσία του gov.gr υπήρχαν σήμερα (26/2) το απόγευμα. Ο χρήστης στην προσπάθεια χρήσης της υπηρεσίας έβλεπε ότι δεν μπορεί να φορτωθεί η σελίδα.

Το μήνυμα που έβλεπε ήταν το εξής:

Δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί έκδοση υπεύθυνης δήλωσης ή η ηλεκτρονική υπογραφή στην πλατφόρμα του gov.gr.

Ο χρήστης μπορούσε να συνδεθεί και να προχωρήσει στη διαδικασία για έκδοση μιας υπεύθυνης δήλωσης ή στην ηλεκτρονική βεβαίωση ενός εγγράφου, ωστόσο όταν προχωρούσε σε αίτημα έκδοσης, το σύστημα «κολλούσε και έπειτα έβγαινε το μήνυμα πως «προέκυψε σφάλμα».

Όπως διαπιστώθηκε πριν από λίγο το πρόβλημα λύθηκε και η σελίδα λειτουργεί πλέον κανονικά.