Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ. μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων είναι πλέον διαθέσιμη στο gov.gr, με έναρξη εφαρμογής από τον διαγωνισμό του 2026.

Η υπηρεσία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση και απλούστευση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η νέα πλατφόρμα επιτρέπει στους υποψηφίους να υποβάλουν την αίτησή τους με ασφαλή ταυτοποίηση και πλήρη ηλεκτρονική διαχείριση, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο και τη γραφειοκρατία.

Διαδικασία και λειτουργία της αίτησης

Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με κωδικούς TAXISnet, εφόσον ο υποψήφιος έχει προηγουμένως εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr) και έχει επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου.

Με την οριστική υποβολή, η αίτηση αποκτά μοναδικό αλφαριθμητικό κωδικό και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Η αίτηση αποθηκεύεται στη Θυρίδα Πολίτη του ενδιαφερόμενου και στις αντίστοιχες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στο gov.gr.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή τυχόν διόρθωση της αίτησής τους, βάσει των διαδικασιών που προβλέπει κάθε προκήρυξη.

Ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το ΕΔΥΤΕ, την Ελληνική Αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Τα στοιχεία των πολιτών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας την εγκυρότητα και την ασφάλεια των δεδομένων.