Εννέα συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε σε οικισμούς του Ασπροπύργου και της Μάνδρας για ρευματοκλοπή. Η ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (18 Μαρτίου 2026) με στόχο την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αποξηλώσεις καλωδίων συνολικού μήκους 300 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν είκοσι δύο παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), που αφορούσαν στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και άλλες σχετικές παραβάσεις.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκε και μία καραμπίνα. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.