«Επενδύουμε 6,8 εκατ. ευρώ στην ψηφιακή ενδυνάμωση 3.600 συμπολιτών μας άνω των 65 και 2.800 συμπολιτών μας με αναπηρία. Η επιτυχία και η αποτελεσματικότητα του προγράμματος ψηφιακής εκπαίδευσης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων περνά μέσα από τους Δήμους και τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες ή υποστηρίζουν άτομα με αναπηρία.Απευθύνουμε, λοιπόν, ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής, σε συνέχεια της ήδη στενής και εποικοδομητικής συνεργασίας μας και των τακτικών συναντήσεών μας με την ΚΕΔΕ και την Ε.Σ.Α.με.Α.» δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μηχαηλίδου με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης για το πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης, που σχεδίασε και υλοποιεί το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ).
Δημοφιλή
- 1
Τραγικές στιγμές στην Κερατέα: Συγκλονιστική φωτογραφία γυναίκας μπροστά σε φλεγόμενα σπίτια
- 2
Λένα Σαμαρά: Ποιο ήταν το κορίτσι που όλοι αγαπούσαν - Και πώς είπε αντίο μέσα σε μία ώρα
- 3
Λένα Σαμαρά: Η επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατό τηςη Δευτέρα η κηδεία της
- 4
Η αμμώδης παραλία μήκους 17 χλμ. με τα καταγάλανα νερά
- 5
Αντίο, Labubu; Η άνοδος και η πτώση μιας συλλεκτικής κούκλας με μεγάλα μάτια
- 6
Φωτιά στην Κερατέα: Στις φλόγες σπίτια και γειτονιές - Απεγκλωβίστηκαν τουλάχιστον 10 άτομα
- 7
H παραλία «όαση» με αμμουδιά μήκους χιλιομέτρων σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα
- 8
Κερατέα: Σπίτι έγινε παρανάλωμα του πυρός σε λίγα λεπτά (video)
- 9
Απαγορευτικό απόπλου: Μεγάλη ταλαιπωρία, αναπροσαρμογή δρομολογίων και αναλυτικός πίνακας τροποποιήσεων
- 10
Τέλος οι χρεώσεις στα τραπεζικά ΑΤΜ από Δευτέραι πρέπει να γνωρίζετε
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο – Οι περιφέρειες που είναι στην ζώνη μεγάλου κινδύνου
Παράλληλα η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών θα είναι ακραίος σε πολλές περιοχές της χώρας
Κίνα: 10 νεκροί και 33 αγνοούμενοι από πλημμύρες στην επαρχία Γκανσού
Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε εντολή να καταβληθεί «κάθε προσπάθεια» για τον εντοπισμό και τη διάσωση των αγνοουμένων
Kαταθέσεις Ελλήνων: 71% με τραπεζικό υπόλοιπο κάτω από 1.000 ευρώ – Μόλις 0,8% έχουν πάνω από 100.000 ευρώ
Τεράστιες οι ανισότητες στις αποταμιεύσεις
Επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ μετά την αναγκαστική προσγείωση μικρού αεροσκάφους
Το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ άνοιξε ξανά τον μοναδικό διάδρομο προσγείωσης την Τετάρτη, περισσότερες από έξι ώρες μετά την αναγκαστική προσγείωση ενός μικρού αεροσκάφους που είχε ως αποτέλεσμα ένας επιβάτης να τραυματιστεί ελαφρά. Οπως έγινε γνωστό, κανονικά διεξάγονται πλέον και οι διεθνείς πτήσεις. Το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ είχε ανακοινώσει νωρίτερα την Τετάρτη ότι ο διάδρομος προσγείωσης […]
Κίνα: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους μετά τις καταρρακτώδεις βροχές στον νότο της χώρας
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους στη νότια Κίνα, όπου καταρρακτώδεις βροχές προκαλούν μεγάλες πλημμύρες και κατολισθήσεις, μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι βροχοπτώσεις αυτές παγίδευσαν 14 ανθρώπους, εκ των οποίων ένας έχασε τη ζωή του, στην πόλη της Καντόνας, την πρωτεύουσα της νότιας επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Στην […]