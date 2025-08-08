«Επενδύουμε 6,8 εκατ. ευρώ στην ψηφιακή ενδυνάμωση 3.600 συμπολιτών μας άνω των 65 και 2.800 συμπολιτών μας με αναπηρία. Η επιτυχία και η αποτελεσματικότητα του προγράμματος ψηφιακής εκπαίδευσης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων περνά μέσα από τους Δήμους και τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες ή υποστηρίζουν άτομα με αναπηρία.Απευθύνουμε, λοιπόν, ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής, σε συνέχεια της ήδη στενής και εποικοδομητικής συνεργασίας μας και των τακτικών συναντήσεών μας με την ΚΕΔΕ και την Ε.Σ.Α.με.Α.» δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μηχαηλίδου με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης για το πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης, που σχεδίασε και υλοποιεί το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ).

Τελευταία Νέα